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FT: Кремъл готви екзекуции на шефове на оръжейни фирми

Изданието се позовава на информация от пет европейски разузнавания

Днес, 19:45
През годините агенти на ГРУ оперират навсякъде из Европа
През годините агенти на ГРУ оперират навсякъде из Европа

Руските специални служби засилват усилията си за подготовка на покушения срещу ръководители на европейски отбранителни компании, включително производители на безпилотни летателни апарати и компоненти за тях. Това са съобщили пред Financial Times (FT) представители на пет европейски разузнавателни служби, цитирани от БГНЕС.

По техни данни Кремъл разширява саботажните действия и други "хибридни" операции в Европа с цел да отслаби подкрепата за Украйна през следващите месеци. На фона на заплахите отбранителните предприятия засилват охраната на своите ръководители.

Според източниците на FT в организирането на подобни операции основно участва Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Русия. То разширява сътрудничеството си с организирани престъпни групировки и използва мрежи от агенти, действащи в различни държави.

"Нивото на заплаха в Европа се повиши. Това се отнася както за имуществото, така и за хората", заяви високопоставен представител на европейското разузнаване.

Според информацията на FT европейските специални служби са успели да разкрият и предотвратят няколко подготвяни операции. В някои случаи те са открили и признаци на наблюдение над потенциални мишени в близост до домовете им и на работните им места.

Германската служба за вътрешно разузнаване (BfV) е засилила взаимодействието си с ръководствата и служителите на отбранителните предприятия, като например им препоръчва да наемат частна охрана.

Ръководителят на ведомството Синан Селен предупреди германските законодатели, че Русия целенасочено подготвя нападения срещу хора. По думите му в подобни операции все по-често участват организирани престъпни групировки.

Няколко ръководители на отбранителни компании са разказали анонимно пред FT, че през последните шест месеца са засилили личната си охрана по препоръка на специалните служби. Други предприемат допълнителни мерки за сигурност само по време на пътувания в чужбина.

Представители на сектора се опасяват, че разходите за защита на служителите и производствените обекти ще се превърнат в сериозна финансова тежест, особено за стартиращите компании.

Една от компаниите дори е преместила производството си в друга част на Западна Европа заради заплахи от страна на Русия.

Европейските разузнавателни служби смятат, че подобни операции имат за цел не само физическото отстраняване на конкретни хора, но и сплашването на представителите на отбранителната индустрия, така че те да се страхуват да си сътрудничат с Украйна.

Същевременно събеседниците на FT отбелязват, че някои от предполагаемите руски агенти действат непрофесионално, което позволява на специалните служби да ги разкриват и да осуетяват действията им.

Според изданието  заплахите пораждат по-широки опасения за сигурността не само на отбранителните предприятия, но и на други сектори, свързани с критичната инфраструктура и енергетиката.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ

Само преди няколко месеца службите за сигурност на САЩ и Германия осуетиха руски заговор за убийството на главния изпълнителен директор на "Райнметал".

Служители на американското разузнаване, които са разкрили схемата, са информирали германските служби за сигурност, които са я осуетили. В резултат на това изпълнителният директор на Армин Папергер получи специална защита.

Това е било само един от поредицата руски планове за убийство на ръководители на отбраната в Европа, чиито компании доставят на Украйна, според CNN, която първа съобщи за плана за убийството. Усилието да се атакува шефът на "Райнметал" беше най-напредналият“, обяви тогава CNN.

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