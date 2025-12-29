Най-големите отбранителни компании в Европа планират да изплатят дивиденти на акционерите в стойност почти 5 млрд. щатски долара тази година. Това съобщи Financial Times с препратка към данни от аналитичната компания Vertical Research Partners, цитирани от Украинформ и Фокус.
Анализът на данните, който се фокусира върху най-големите играчи в отбранителната индустрия в Европа – BAE Systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Leonardo, Babcock, Saab и Hensoldt – показва, че планираното изплащане на дивиденти се приближава към 10-годишен връх.
Отбелязва се, че данните не са взели предвид представянето на Airbus поради големите му търговски операции.
Европейските отбранителни компании увеличават инвестициите си след рязкото увеличение на световните военни разходи заради войната в Украйна.
На фона на това, доходността на акционерите в шестте най-големи отбранителни компании в САЩ — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls - спадат. Заради това президентът Доналд Тръмп призова отбранителните изпълнители в страната да инвестират повече в производство.
Големите оръжейни концерни в Европа раздават рекордни дивиденти
В същото време доходността от оръжейните фирми в САЩ спада, твърди "Файненшъл таймс"
Най-големите отбранителни компании в Европа планират да изплатят дивиденти на акционерите в стойност почти 5 млрд. щатски долара тази година. Това съобщи Financial Times с препратка към данни от аналитичната компания Vertical Research Partners, цитирани от Украинформ и Фокус.
можете да направите дарение през PayPal