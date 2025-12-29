Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Големите оръжейни концерни в Европа раздават рекордни дивиденти

В същото време доходността от оръжейните фирми в САЩ спада, твърди "Файненшъл таймс"

Днес, 17:32
Сред фирмите, които ще раздадат дивиденти, е и "Райнметал".
Сред фирмите, които ще раздадат дивиденти, е и "Райнметал".

Най-големите отбранителни компании в Европа планират да изплатят дивиденти на акционерите в стойност почти 5 млрд. щатски долара тази година. Това съобщи Financial Times с препратка към данни от аналитичната компания Vertical Research Partners, цитирани от Украинформ и Фокус.
Анализът на данните, който се фокусира върху най-големите играчи в отбранителната индустрия в Европа – BAE Systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Leonardo, Babcock, Saab и Hensoldt – показва, че планираното изплащане на дивиденти се приближава към 10-годишен връх.
Отбелязва се, че данните не са взели предвид представянето на Airbus поради големите му търговски операции.
Европейските отбранителни компании увеличават инвестициите си след рязкото увеличение на световните военни разходи заради войната в Украйна. 
На фона на това, доходността на акционерите в шестте най-големи отбранителни компании в САЩ — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls - спадат. Заради това президентът Доналд Тръмп призова отбранителните изпълнители в страната да инвестират повече в производство.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

оръжейни фирми, оръжейни компании, търговия с оръжие

Още новини по темата

Сръбски оръжеен бос почина загадъчно в Москва
18 Дек. 2025

Следователи обискират наши търговци на оръжие по искане на Украйна
12 Авг. 2025

"Франс 24": Български снаряди са в Судан, а има ембарго на ЕС
17 Апр. 2025

Желязков създава мистериозен Център за иновации в отбраната
05 Март 2025

Приходите на оръжейните компании по света бележат спад
04 Дек. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?