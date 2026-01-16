Вилнюс извади данни, че ГРУ стои зад палежи в Източна Европа

Чешка телевизия Blesk Експлозия избухна през 2025 г. в завода за снаряди на компания, която е един от доставчиците на боеприпаси за Украйна.

Руското военно разузнаване стои зад опити за палежи в Литва, Полша, Чехия и Румъния, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенциите се позовават на изявление на литовските власти от днес.

В Чехия гръмна склад на фирма, снабдяваща Украйна със снаряди Експлозия избухна в завода за снаряди на компания, част от холдинга STV Group, в Чехия. Тази компания е един от доставчиците на боеприпаси за Украйна. Експлозията е във фабрика за боеприпаси в град Свитави, съобщава местното издание Blesk.

Прокуратурата в литовската столица уточни, че става въпрос за опита за подпалване през 2024 г. на завод в Литва, който снабдява украинската армия със скенери за радиовълни.

Става дума за палеж на инфраструктурата на UAB TVC Solutions.

Предприятието UAB TVC Solutions, разположено в Шяуляй, произвежда мобилни станции за анализ на радиочестотния спектър за украинската армия. Според версията на следствието в нощта на 17 септември 2024 г. двама граждани на Испания са възнамерявали да подпалят продукция на компанията, но не са успели заради намесата на минувачи. Те са напуснали Литва и са се отправили към Латвия, където са били задържани от силите за сигурност.

На 22 септември същата година на същото място двама граждани на Беларус и Русия, пристигнали от Испания, са направили втори опит за палеж. Те са сметнали, че той е бил успешен, и са напуснали местопроизшествието. По данни на прокуратурата и полицията обаче те не са причинили щети на компанията.

Литовските правоохранителни органи са установили, че след втория опит за палеж в Шяуляй от Русия е пристигнал гражданин на Куба, който е трябвало да оцени щетите по организацията. Той е възнамерявал да напусне Литва, но е бил задържан от литовската полиция. В Испания е бил задържан и екстрадиран в Литва гражданин на Колумбия, който според разследването е действал като посредник и е финансирал тази престъпна група.

В четирите споменати страни от Източна Европа по указания на руското разузнаване е действала една и съща група.

Повдигнати са обвинения на шестима души, граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус. Един заподозрян е бил арестуван на територията на Колумбия, а трима се намирали в Русия.

Зам-началникът на криминалната полиция на Литва Саулюс Бригинас обяви, че същата група е направила опити за палежи и в Полша, Румъния и Чехия, като целите на атаките са включвали петролна инфраструктура в Румъния, складове за строителни материали в Полша, както и автобуси, пощенски клон и кино в Чехия.

Всички шестима арестувани имат връзки с Русия - учили са там, пътували са или са поддържали контакти с хора в страната, уточни той. Те са получавали между 5000 и 10 000 евро за действията си, като основният мотив на извършителите е бил финансов.

Миналата година Литва обвини Русия и за опит за палеж на търговски обект на ИКЕА (IKEA). През декември полски прокурори повдигнаха задочни обвинения срещу руски гражданин, заподозрян в това, че е ръководил мрежа от саботьори и шпиони в рамките на предполагаема кампания за подкопаване на твърдата подкрепа на Варшава за Украйна.

Издирваме в Европа 6 руснаци заради взрив на склад на Гебрев Съд одобри издаването на европейски заповеди за арест (ЕЗА) за шестима руски граждани, обвинени в тероризъм заради четири взрива, извършени в периода от 2011 г. до 2020 г. в складове за боеприпаси, намиращи се на територията на България.