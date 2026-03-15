Франция натиска Ливан да признае държавата Израел

Днес, 08:44
Някои от кварталите на Бейрут бавно заприличват на градовете в Газа
Израелският „Канал 12“ цитира дипломатически източници, според които Франция предлага на Тел Авив да прекрати войната срещу Ливан, като в замяна Бейрут ще признае държавата Израел.
Това предложение представлява радикален обрат в дипломатическите усилия за умиротворяване на северната граница на Израел. 
До този момент Ливан и Израел официално са в състояние на война от 1948 г. насам. Ливанската конституция и законодателство забраняват всякакъв контакт с „ционисткия враг“. Включването на клауза за де юре признаване (вместо просто споразумение за прекратяване на огъня) би било историческо събитие, сравнимо с договорите на Израел с Египет и Йордания.
Френският план включва още пълно прилагане на Резолюция 1701 на ООН, т.е. изтегляне на силите на „Хизбула“ на север от река Литани и поемане на пълен контрол върху южната част на Ливан от държавната армия, а не от милиции. Освен това планът включва решаване на споровете за 13-те точки по „Синята линия“, включително фермите Шебаа, които Израел счита за част от Голанските възвишения (взети от Сирия през 1967 г.), Ливан твърди, че земята е нейна територия, а ООН все още я третира като сирийска. 
Макар френското предложение да изглежда примамливо за Запада, то среща огромна съпротива. „Хизбула“ категорично отхвърля всякакво признаване на Израел, тъй като това би обезсмислило нейното съществуване като „съпротива“. Израел настоява не само за „подписи на хартия“, но и за международни гаранции, че „Хизбула“ няма да се завърне по границата. Кабинетът в Тел Авив е скептичен към способността на Франция или ливанската армия да наложат тези условия със сила.
 

Още новини по темата

Израел удари иранския ядрен обект "Талеган"
12 Март 2026

Черен дъжд пада върху Техеран след удари по рафинерии
08 Март 2026

Иран заплашва ядрения център в Димона с ракетен удар
05 Март 2026

Израелски войници влязоха в Ливан
03 Март 2026

Зеленски дава уроци на Близкия Изток за справяне с дронове Shahed
03 Март 2026

Иран потвърди: Хаменей е мъртъв
01 Март 2026

САЩ и Израел нанасят ракетни удари в Иран
28 Февр. 2026

България не участва в операцията срещу Иран
28 Февр. 2026

11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток
28 Февр. 2026

Хакери откраднаха данните на 15 млн. пациенти във Франция
28 Февр. 2026

Франция е в шок след жестоко политическо убийство
18 Февр. 2026

Франция и Румъния разбиха голям канал за пране на пари от наркотици
07 Февр. 2026

Пламна луксозен хотел в Куршевел
28 Яну. 2026

Франция забранява социалните мрежи до 15-годишна възраст
27 Яну. 2026

