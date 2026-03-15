Франция натиска Ливан да признае държавата Израел

Израелският „Канал 12“ цитира дипломатически източници, според които Франция предлага на Тел Авив да прекрати войната срещу Ливан, като в замяна Бейрут ще признае държавата Израел.

Това предложение представлява радикален обрат в дипломатическите усилия за умиротворяване на северната граница на Израел.

До този момент Ливан и Израел официално са в състояние на война от 1948 г. насам. Ливанската конституция и законодателство забраняват всякакъв контакт с „ционисткия враг“. Включването на клауза за де юре признаване (вместо просто споразумение за прекратяване на огъня) би било историческо събитие, сравнимо с договорите на Израел с Египет и Йордания.

Френският план включва още пълно прилагане на Резолюция 1701 на ООН, т.е. изтегляне на силите на „Хизбула“ на север от река Литани и поемане на пълен контрол върху южната част на Ливан от държавната армия, а не от милиции. Освен това планът включва решаване на споровете за 13-те точки по „Синята линия“, включително фермите Шебаа, които Израел счита за част от Голанските възвишения (взети от Сирия през 1967 г.), Ливан твърди, че земята е нейна територия, а ООН все още я третира като сирийска.

Макар френското предложение да изглежда примамливо за Запада, то среща огромна съпротива. „Хизбула“ категорично отхвърля всякакво признаване на Израел, тъй като това би обезсмислило нейното съществуване като „съпротива“. Израел настоява не само за „подписи на хартия“, но и за международни гаранции, че „Хизбула“ няма да се завърне по границата. Кабинетът в Тел Авив е скептичен към способността на Франция или ливанската армия да наложат тези условия със сила.

