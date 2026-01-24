Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бурята Фърн остави без ток 1 милион домакинства в САЩ

25 Яну. 2026Обновена

Арктическата буря Фърн остави над 1 милион американски домакинства без ток. Най-тежка е картината в Тексас, Луизиана, Мисисипи, Тенеси, Кентъки. Температурите на места паднаха до минус 38 градуса. 

16 000 полета са отменени.

В очакване на бурята, американците започнаха да се презапасяват с хранителни продукти. Американски медии публикуваха снимки на изпразнени рафтове в супермаркетите. На места се изграждат и аварийни заслони.

Мощната снежна буря връхлетя САЩ, очаква се тя да засегне половината от населението на страната. Бурята се простира на над 3200 км – от Ню Мексико и Тексас на югозапад до Мейн на североизток. Лошото време обхвана 37 щата – от южните Тексас, Луизиана и Ню Мексико до Средния Запад и Средноатлантическия регион. Извънредно положение е обявено вече в 21 щата и федералния окръг Колумбия (Вашингтон) - сред тях са Ню Йорк, Тексас, Джорджия, Южна и Северна Каролина, Вирджиния, Мериленд, Луизиана, Арканзас, Тенеси, Алабама, Мисисипи и Мисури. 

Предградията на Ню Йорк на запад и север от града ще бъдат най-тежко засегнати от виелицата, наречена „Зимна буря Фърн“. Тръмп нарече предстоящата буря „историческа“, намеквайки за нейната мощ. В Ню Йорк бурята вече отне живота на трима души. "Това е опасна комбинация от обилни снеговалежи и изключително ниски температури", каза губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хочул.


 

Карта на зоните без ток
Карта на зоните без ток
Снегът ще вали и по границата с Мексико, а в североизточната част на страната той ще достигне 40-50 см.
Снегът ще вали и по границата с Мексико, а в североизточната част на страната той ще достигне 40-50 см.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, сняг, зимна буря

Още новини по темата

Преговорите в Абу Даби завършили с обяд в почти приятелски дух
25 Яну. 2026

САЩ ще запазят централната си роля в НАТО
24 Яну. 2026

Кабинетът одобри сделка за ракетен комплекс от САЩ
21 Яну. 2026

Гренландия се готви за военно нахлуване на САЩ
21 Яну. 2026

Сърби целиха с бутилки наета за 40 000 евро певица
14 Яну. 2026

Гренландия избра Дания пред САЩ
14 Яну. 2026

Глобата за непочистен от лед тротоар стига стотици левове
12 Яну. 2026

Ватиканът е убеждавал САЩ да не пречат Мадуро да избяга в Русия

10 Яну. 2026

"Не искаме да сме американци", заявиха гренландските партии
10 Яну. 2026

US агенти отново простреляха граждани при акция за мигранти
09 Яну. 2026

Преследвачи на мигранти застреляха американка в Минеаполис
08 Яну. 2026

САЩ се оттеглят от 66 международни организации
08 Яну. 2026

Държавният департамент обяви Източна Европа за по-безопасна от Западна
07 Яну. 2026

Светкавичната операция срещу Мадуро ще отприщи хаос във Венецуела
06 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?