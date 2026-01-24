Бурята Фърн остави без ток 1 милион домакинства в САЩ

Арктическата буря Фърн остави над 1 милион американски домакинства без ток. Най-тежка е картината в Тексас, Луизиана, Мисисипи, Тенеси, Кентъки. Температурите на места паднаха до минус 38 градуса.

16 000 полета са отменени.

В очакване на бурята, американците започнаха да се презапасяват с хранителни продукти. Американски медии публикуваха снимки на изпразнени рафтове в супермаркетите. На места се изграждат и аварийни заслони.

Мощната снежна буря връхлетя САЩ, очаква се тя да засегне половината от населението на страната. Бурята се простира на над 3200 км – от Ню Мексико и Тексас на югозапад до Мейн на североизток. Лошото време обхвана 37 щата – от южните Тексас, Луизиана и Ню Мексико до Средния Запад и Средноатлантическия регион. Извънредно положение е обявено вече в 21 щата и федералния окръг Колумбия (Вашингтон) - сред тях са Ню Йорк, Тексас, Джорджия, Южна и Северна Каролина, Вирджиния, Мериленд, Луизиана, Арканзас, Тенеси, Алабама, Мисисипи и Мисури.

Предградията на Ню Йорк на запад и север от града ще бъдат най-тежко засегнати от виелицата, наречена „Зимна буря Фърн“. Тръмп нарече предстоящата буря „историческа“, намеквайки за нейната мощ. В Ню Йорк бурята вече отне живота на трима души. "Това е опасна комбинация от обилни снеговалежи и изключително ниски температури", каза губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хочул.



