България задържа шейх от кралската фамилия на ОАЕ

Гражданин на Обединените арабски емирства, издирван с червена бюлетина от Интерпол от 1 декември миналата година по искане на Абу Даби, е арестуван в България, съобщи прокуратурата.

Задържаният е шейх от кралската фамилия на Обединените арабски емирства, братовчед е на сегашния крал и внук на първия шейх на емирствата, твърди Нова тв.

Спрямо него е издадена заповед за арест от прокурора на Дубай с цел изтърпяване на присъда от 26.07.2017 г. на съда на ОАЕ за злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263.37 дирхама, което е около 5 млн.евро. Абу Даби са съобщили на българската прокуратура, че искат не само задържането му, но и екстрадицията му в ОАЕ.

"От изложените фактически обстоятелства и оперативни данни на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР – София е установено, че арабският гражданин, осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като същият е пребивавал в няколко държави, разположени на различни континенти", посочват още от прокуратурата.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.