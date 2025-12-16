България и Източният фланг на НАТО: Защитата ни от Русия е неотложна

БГНЕС Лидерите на страните от Източния фланг на НАТО по време на заключителната пресконференция

Защитата на източната граница на Европа трябва да бъде „неотложен“ приоритет поради руската заплаха, заявиха лидерите на осем държави от Северна и Източна Европа по време на срещата на върха в Хелзинки.

„Русия остава заплаха днес, утре и в обозримо бъдеще за цяла Европа“, каза финландският премиер Петтери Орпо след първата среща на върха за източния фланг, на която се събраха лидерите на България, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Швеция.

„Агресивната война на Русия срещу Украйна и нейните последици представляват дълбока и трайна заплаха за европейската сигурност и стабилност“, се посочва в окончателната декларация, подписана от лидерите и цитирана от АФП и БГНЕС. „Ситуацията налага незабавно да се даде приоритет на източния фланг на ЕС чрез координиран и многостранен оперативен подход“, се посочва в декларацията. Това включва „сухопътни бойни способности, защита от дронове, противовъздушна и противоракетна отбрана, защита на границите и критичната инфраструктура, военна мобилност и контрамобилност“, подчертаха те.

Източният фланг на Европа е обща отговорност и „трябва да бъде защитен с неотложност, лидерство и решителност“. Усилията трябва да бъдат координирани с НАТО, добавиха те.

„ЕС може да играе важна роля в подкрепата на индивидуалните усилия на държавите членки за укрепване на отбранителните им способности чрез определяне на финансирането, опростяване на регулациите и укрепване на военната мобилност“, заяви шведският министър-председател Улф Кристершон. „ЕС и НАТО очевидно имат различни важни, но много допълващи се роли по отношение на източния фланг“, добави той.

Декларацията от днес идва в момент, в който Украйна, подкрепена от европейските страни, се опитва да постигне компромис със Съединените щати по предложение за прекратяване на войната, чиято първоначална версия беше счетена за благоприятна за Москва.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Интересно е да се отбележи, че до момента за Източен фланг на Алианса се смятаха страните от т.нар. "Букурещка деветка" (Б9). Това е група от девет държави на източния фланг на НАТО, създадена за укрепване на източното крило пред руската агресия, включваща България, Полша, Румъния, Балтийските страни - Литва, Латвия и Естония, плюс Чехия, Словакия и Унгария. Последната среща на деветката беше този юни във Вилнюс.

Прави впечатление сега, че от срещата в Хелзинки, която прилича на нов формат на Източния фланг, липсваха Словакия, Унгария и Чехия.