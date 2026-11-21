По време на среща с Володимир Зеленски в Киев британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че Путин трябва да бъде съден по делата му, а не по думите му.

„Няма никакъв смисъл Путин да пристига на международни срещи на върха, да минава по червения килим и да говори за мир, ако през следващите дни ставаме свидетели на масирани обстрели, особено срещу гражданската инфраструктура. Той е хладнокръвен убиец“, заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг, който е на посещение в Киев.

Володимир Зеленски, от своя страна, съобщи, че Русия е атакувала украински мостове 109 пъти с ракети и дронове. Той определи ответните украински удари срещу Кримския мост като напълно справедливи.

Украинският президент също така изрази съмнение, че Путин е готов на реални компромиси по време на мирните преговори.

Според Стрийтинг неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на Полша може да са свързани с международните военни учения в подкрепа на Украйна.

Той подчерта, че руските провокации трябва да водят до засилване на европейската подкрепа за Киев, а не до нейното отслабване.

По-рано днес от украинското Министерство на отбраната припомниха, че изграждането на Кримския мост беше осъдено от цивилизования свят. ООН предупреди за милитаризацията, НАТО и ЕС - за нарушаването на суверенитета, а международният арбитраж - за екологичните нарушения.

От министерството опровергаха и лъжата на Путин, че Кримският мост уж не се използва за превоз на военна техника, боеприпаси и петролни продукти. Множество снимки и видеозаписи доказват обратното. На пресконференцията в сряда в Шънджън Владимир Путин каза, че Русия не използва моста за военни цели, а само за граждански.

Ударът по моста беше законен, тъй като член 51 от Устава на Организацията на обединените нации определя правото на самоотбрана на собствена окупирана територия, се посочва в съобщението.

„Това не е удар по моста, а удар по логистиката на окупаторите. И най-важното: всичко, което е построено незаконно на територията на Украйна, ще бъде законно унищожено“, подчертаха от ведомството.