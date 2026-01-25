Автобус от Добрич за Измир с 25 пътници изгоря на "Капитан Андреево"

Автобус с 25 пътници - повечето турски граждани, пътуващ от Добрич към Измир, се е запалил и е изгорял като факла на площадка на ГКПП „Капитан Андреево - Капъкуле“, информира турската информационна агенция "Демирйорен".

Пожарът е възникнал в задната част на автобуса (в двигателния отсек), точно когато той е бил спряло за за паспортен и митнически контрол в ранните часове на днешния ден. Благодарение на бързата реакция на шофьора и служителите на митницата, всички са били евакуирани навреме и няма пострадали.

Екипи на пожарната служба в Одрин са пристигнали на мястото и са потушили пожара, а властите са започнали разследване на причините за инцидента.

Според турските медии автобусът с регистрационен номер 35 AHZ 750 е пътувал по редовна международна линия от Добрич за Измир. Той е собственост на турската компания „Varan Turizm“, която често обслужва линии до Измир. Маршрутът е бил от Добрич, през Варна и Бургас, ГКПП „Капитан Андреево - Капъкуле“ и с крайна спирка Измир.

Тъй като автобусът е напълно изгорял, пътниците са изчакали в района на митницата пристигането на резервен автобус, който да ги отведе до крайната им точка в Измир.