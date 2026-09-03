Амстердам изтегли 86 тона златни резерви от САЩ и Канада

Нидерландската централна банка (DNB) е прехвърлила 86 тона от златните си резерви, съхранявани в САЩ и Канада, в Лондон заради нарастващата геополитическа нестабилност, предаде Франс прес. Нидерландия е поредната европейска държава, която мести резервите си от САЩ. Франция изтегли и последните 129 тона злато от Федералния резерв в Ню Йорк, като вече целите й резерви от 2437 тона се съхраняват в страната. В Германия и Италия също има призиви златото да се прехвърли в Европа.

„В условията на нарастваща геополитическа нестабилност Нидерландската централна банка засилва готовността си за действия при криза. Част от тези усилия е подобряването на търгуемостта на нидерландското злато, така че при криза то да може да бъде използвано възможно най-бързо“, се посочва в съобщение на банката.

Финансовата институция уточни, че златните резерви могат да бъдат търгувани по-лесно в Лондон, отколкото в Ню Йорк и Отава. „С тази мярка подобрихме достъпността на златните си резерви. Изхождаме от предположението, че никога няма да се наложи да ги използваме, но въпреки това трябва да укрепваме устойчивостта и готовността си“, заяви управителят на централната банка Олаф Слейпен.

Златните резерви на Нидерландия възлизат общо на 612,4 тона и към края на 2025 г. са били оценявани на 72,2 млрд. евро.

Преди прехвърлянето централната банка е съхранявала 31,3 на сто от златото си в Ню Йорк и 19,7 на сто в Отава. След операцията делът на резервите в САЩ и Канада е намалял до по 18,5 на сто.

Делът на златото, съхранявано в Лондон, е нараснал от 18,1 на сто до 32,1 на сто. В Нидерландия се намират 30,8 на сто от резервите.

Операцията е извършена частично чрез сделки за покупко-продажба и частично чрез физическо транспортиране на злато, уточни банката.

Над 27 тона физическо злато са били превозени от САЩ и Канада до Зайст в Нидерландия, а след това – до Лондон. По този начин е било избегнато претопяването на кюлчетата.

„Чрез съчетаването на покупки, продажби и физическо транспортиране бяха разпределени рисковете, свързани с преместването на голямо количество злато“, посочи Нидерландската централна банка.