Тракийският университет обучава чужденци от 57 държави

Увеличава се броят на чуждестранните студенти, които се обучават в държавните и частните висши училища у нас през академичната 2025/26 г. Това показват данни на МОН, предоставени на БТА.

Към момента те са общо 17 889, което е с 894 души повече от миналата година, или ръст от 5%. От тях 7034 студенти са от 26 страни от Европейския съюз (ЕС), а 10 855 са от 99 страни извън ЕС - или общо от 125 различни държави. През годините назад също се отчита увеличение, като в сравнение с учебната 2017/18 г. броят им е нараснал с 24 на сто, като тогава те са били 14 411 души.

Чуждестранните студенти у нас се обучават в широк спектър от специалности в почти всички професионални направления. Сред най-предпочитаните обаче са медицинските специалности - 7861 студенти следват „Медицина“, а 1694 - „Дентална медицина“, поясняват от образователното министерство.

Медицина всъщност е единственото професионално направление в България, в което студентите чужди граждани преобладават - 58.6% спрямо 41.4% български, показаха последните данни от рейтинговата система. В дентална медицина чуждестранните студенти са 47.8%, във ветеринарна медицина - 32.5%, а във фармация - 15.9%. Чуждите студенти представляват над 10% в направленията туризъм, транспорт, музикално и танцово изкуство и теория и управление на образованието.

Най-много чуждестранни студенти има в медицинските университети в София - 3315, Пловдив - 2530, Варна - 2029 и Плевен - 1563 души. Или общо те са 9437 души, което е повече от половината чужду студенти. Най-малко чужди кандидат-висшисти имаме в Минно-геоложкия университет - 15, Шуменски университет - 20, Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив - 26, ХТМУ - 34 и УниБИТ - 59.

Тракийският университет обучава чуждестранни студенти (972) от най-много държави - 57. От тях 934 са граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, а 38 са от страни извън ЕС. Чуждестранните студенти в Тракийски университет са представители на пет континента - Европа, Азия, Африка, Северна Америка и Австралия.

В Софийския университет чуждите студенти - 1413 - са от 55 държави, а във Варненския свободен университет - 34 държави.