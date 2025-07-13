Медия без
Гърция и Великобритания ни изпращат най-много студенти

Днес, 06:22
Общо 16 995 чуждестранни граждани се обучават в страната.
Университетска библиотека
Студенти от други страни предпочитат да се обучават в Медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Плевен, както и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и УНСС. През академичната 2024/2025 година броят на чуждестранните студенти в българските университети е продължил да нараства, като е с близо 4,8 процента повече спрямо предната. Общо 16 995 чуждестранни граждани се обучават в страната, което е увеличение със 779 студенти. Това става ясно от данни, получени от висшите учебни заведения, след запитване от страна на Българската телеграфна агенция (БТА). 

Най-много чуждестранни студенти в България пристигат от Гърция - 3277, от Великобритания – 2235 и от Украйна – 2151, а най-предпочитаните професионални направления са медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве, туризмът и ветеринарната медицина. Голямата част от чуждестранните студенти са концентрирани в София, Варна, Благоевград, Бургас и Пловдив.

В Медицински университет (МУ) – София се обучават 3470 чуждестранни студенти, от които 2116 са граждани на ЕС, а предпочитаните специалности са „Медицина“ и „Дентална медицина“. В МУ-Пловдив се обучават 2577 чуждестранни студенти, а в МУ-Варна се обучават около 2000 чуждестранни, половината от които, са от Германия.

Впечатление прави МУ-Плевен, където 1360 чуждестранни студенти изучават „Медицина“. Най-голям дял имат тези от Италия – 600, следвани от Индия – 272, а също и 32 студенти от Япония и 30 от Пакистан. МУ-Плевен е единственият университет в България, които провежда обучение на чужди граждани в специалността „Медицинска сестра“.

За учебната 2024/2025 година чуждестранните студенти, които се обучават в СУ "Св. Климент Охридски", са 1394. Най-много чуждестранни студенти се обучават в Медицински факултет на СУ – 386. В Техническия университет в София се обучават 993 чуждестранни студенти, а в Университета за национално и световно стопанство – 403. В един от най-скъпите университети у нас – НБУ, чуждестранните студенти са 366. В Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се обучават 152 студенти, предимно от страни извън ЕС. 

В Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ се обучават 318 чуждестранни студенти. От информация, предоставена след запитване на „Сега“, става ясно, че преобладават студентите от Китай, които в последните 10 години имат огромен интерес към академията. Основно интересът е към специалностите Класическо пеене, Пиано, Кларинет и Обой. Подобно на НМА, в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Асен Диамандиев“ в Пловдив се обучават 192 чуждестранни студенти, от които 167 отново са от Китай, показват справките на БТА.

Около 600 чуждестранни студенти от различни държави се обучават в Югозападния университет ,,Неофит Рилски” в Благоевград. Около 250 са чуждестранните студенти, които през приключилата академична година се обучават във висшите учебни заведения и техните филиали в Бургас. В Техническия университет във Варна се обучават малко над 300 чуждестранни студенти, във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” – 241, а във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ се обучават 423 студенти от 23 страни.

