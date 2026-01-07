Чуждите студенти у нас учат главно медицина

Делът на чуждестранните студенти в България продължава да се увеличава и през 2024/25 г. те вече са 16 532 души, или 8,67% от действащите у нас студенти. В същото време българите, които учат за чужда диплома зад граница, са 20 000. Това показват данните от проекта на нова Национална карта на висшето образование за 2025 г.

Общо действащите студенти през 2024/25 г. са 190 650 души. От тях българските граждани са 174 118, или 91.33%, а чуждите граждани - 8.67% при 4.2% през 2025 г. Те обаче са концентрирани в относително малък брой професионални направления. Над половината - 59% - от всички чуждестранни студенти в страната се обучават само в две направления - медицина (49.2%) и дентална медицина (9.9%).

Медицина е единственото професионално направление в България, в което студентите чужди граждани преобладават - 58.6% спрямо 41.4% български. В дентална медицина чуждестранните студенти са 47.8%, във ветеринарна медицина - 32.5%, а във фармация - 15.9%. Чуждите студенти представляват над 10% в направленията туризъм, транспорт, музикално и танцово изкуство и теория и управление на образованието.

Чуждестранните студенти в България идват от над 120 държави, но почти 90% са от Европа, а близо 1/2 са от Гърция, Великобритания и Германия. За разлика от страната ни средно в ЕС над 50% от чуждестранни студенти идват от други континенти - основно Азия, Африка и Южна Америка.

Изцяло български студенти имаме по металургия и растителна защита. В други направления студентите български граждани са над 99% - животновъдство, военно дело, национална сигурност, химични технологии, материали и материалознание и проучване и добив на полезни изкопаеми.

В ЕС

По дял на чуждестранните студенти България вече леко надминава средното ниво в ЕС, което за 2023 г. е 8.4%. На Балканите страната ни е сред водещите по дял на чуждестранните студенти след Северна Македония с 10.6% чуждестранни студенти и пред Румъния, Сърбия, Турция, Хърватия, Гърция и Албания. Все пак много европейски държави имат по-висок дял на чуждестранните студенти от България, включително Германия - 12.7%, Чехия - 16.6%, Австрия - 20%, Кипър - 22.3%, Люксембург - 52.3%.

По данни на Евростат България е първенец по концентрация на чуждестранни студенти с 58% дял на студентите в областта на здравеопазването и социалните услуги спрямо всички чуждестранни студенти в българските висши училища. Този дял средно за ЕС е 14%, но има още няколко страни с висок дял - Румъния, Малта и Белгия имат над 30% концентрация на чуждестранни студенти в областта на здравеопазването и социалните услуги. В Латвия, Словакия и Унгария този дял е почти 30%.

В ЕС пък най-популярните области са бизнес администрация и право, инженерни науки, хуманитарни науки и изкуства и едва след това идват здравеопазване и социални услуги. Съседните на България държави привличат най-много студенти в едни и същи три области - здравеопазване, бизнес администрация и право и инженерни науки. Изключение прави Гърция, която привлича най-много чуждестранните студенти в областта на хуманитарните науки и изкуства. Германия привлича най-много студенти по инженерни науки.

Български студенти в чужбина

По данни от Евростат за 2023 г. над 9800 български граждани учат в други страни от ЕС - най-вече Германия и Австрия. Но за последните няколко години в Евростат липсват данни за Нидерландия, която е друга предпочитана дестинация за българските студенти. Според данни от Nuffic23, българските студенти в страната на лалетата доближават 5500 през 2024 г.

В страни извън ЕС по-значим брой български студенти има във Великобритания и САЩ, въпреки че там делът им намалява последните години, както и в Турция, където броят им се изчислява на около 5000. Евростат отчита още над 200 наши студенти в Швейцария, 38 в Норвегия и 2 в Исландия. Т.е., броят на българските студенти, следващи в чужбина, надхвърля 20 000.