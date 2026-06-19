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110 000 ученици се явиха на изпит по математика в 7. и 10. клас (верни отговори)

Седмокласници се оплакаха, че изпитът е бил труден

19 Юни 2026Обновена
Изпитът по математика за седмокласнциите е с продължителност 180 минути, а за десетокласнциите - 120 минути.
Фейсбук Диян Стаматов
Изпитът по математика за седмокласнциите е с продължителност 180 минути, а за десетокласнциите - 120 минути.

Днес бе националното външно оценяване по математика за учениците в 7. и 10. клас. 

Учениците и техните родители могат да направят справка на следните линкове: 

Тест и ключ с верните отговори за 7. клас: https://www.mon.bg/nfs/2026/06/nvo26_matematika_7klasotgovori_19062026.pdf 

Тест и ключ с верните отговори за 10. клас: https://www.mon.bg/nfs/2026/06/nvo26-matematika-10klasotgovori_19062026.pdf

Тази сутрин в министерството на образованието бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за изпита в 7. клас, на който се явиха около 55 000 седмокласници. Той започна в 9:00 часа и се проведе в над 1600 училища в страната. Час по-рано започна и националното външно оценяване в 10. клас също по математика. И на него се явиха приблизително същият брой ученици - около 55 000. 

Изпитът за седмокласнците е с продължителност 180 минути (с 15 повече от миналата година), разпределени в две части по 90. Тестът съдържа 24 задачи - 14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, без да се привежда решение, и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението. Някои от задачите може да съдържат подусловия, което дава възможност да бъдат присъдени точки на учениците и при частично постигнат резултат.  Голяма част от тях са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години.

След изпита седмокласници се оплака, че е бил труден. "Беше много трудно, вторият модул - там беше много гадно. Иначе първият не беше толкова зле. Във втори модул имаше смеси, сплави, уравнения, доказателства, от геометрия имаше една задача. Иначе първият модул имаше много задачи, които просто дори да не знаеш пак може горе-долу да ги решиш. Не смятаме, че сме се справили с изпита. Времето ни стигна", коментираха пред БНР след края на изпита седмокласници от столичното 43-о Основно училище „Христо Смирненски”. Във фейбук страницата на danybon ученици също коментират, че времето за теста е било крайно недостатъчно, както и че най-много ги е затруднила задачата за сплави. "Има проблем с отбелязването на отговорите при задачите с кратък такъв. На места квесторите са казвали, че се пише само крайния резултат, а на места, че в бланката се пише цялото решение", бе друг от коментарите.

Изпитът за десетокласниците е с продължителност 120 минути (с 30 повече от миналата година) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

На 17 юни седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература.

 

Допълнителни изпити

За изпита по чужд език по желание на 22 юни са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници.

За изпита по информационни технологии на 23 юни за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници.

Резултатите от националните външни оценявания в 7. и 10. клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.

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Ключови думи:

национално външно оценяване, 7 клас, 10 клас

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