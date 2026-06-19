110 000 ученици са на изпит по математика в 7. и 10. клас

Фейсбук Диян Стаматов Изпитът по математика за седмокласнциите е с продължителност 180 минути, а за десетокласнциите - 120 минути.

Днес е националното външно оценяване по математика за учениците в 7. и 10. клас.

Тази сутрин в министерството на образованието бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за изпита в 7. клас, на който се явят около 55 000 седмокласници. Той започва в 9:00 часа и ще се проведе в над 1600 училища в страната. Час по-рано започна и националното външно оценяване в 10. клас също по математика. И на него се очаква да се явят приблизително същият брой ученици - около 55 000.

Изпитът за седмокласнците е с продължителност 180 минути (с 15 повече от миналата година), разпределени в две части по 90. Тестът съдържа 24 задачи - 14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, без да се привежда решение, и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението. Някои от задачите може да съдържат подусловия, което дава възможност да бъдат присъдени точки на учениците и при частично постигнат резултат. Голяма част от тях са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години.

Изпитът за десетокласниците е с продължителност 120 минути (с 30 повече от миналата година) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

На 17 юни седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература.

Допълнителни изпити

За изпита по чужд език по желание на 22 юни са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници.

За изпита по информационни технологии на 23 юни за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници.

Резултатите от националните външни оценявания в 7. и 10. клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.