Бюджетът за 2026 г. се изгуби в спора кой е по-по-най ляв

Финансовият министър Теменужка Петкова прави втори пореден бюджет, но все още Асен Василев й е виновен за огромните разходи, дефицити и дългове, които трябва да прави.

След като правителството на ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН закъсня с почти месец с представянето на проектобюджета за следващата година, сега е на път да приеме закона окончателно за рекордно кратко време.

Днес в пленарна зала управляващото мнозинство гласува на първо четене Бюджет 2026, като си определи само три дни за приемане на предложения преди второто четене. Това предизвика недоволство от опозицията, но явно управляващите искат още другата седмица новият бюджет ще бъде приет.

В по-голямата част от днешните дебати, продължили близо пет часа, управляващи и опозиция се обвиняваха кой е по-голям левичар и кой е по-виновен за огромните бюджетни дефицити и дългове, които трябва да прави държавата, за да покрива главоломно растящите разходи за издръжка на бюджетната сфера.

Припомняме, че и за 2026 г. е заложен дефицит от 3% от БВП, което се равнява на 3.6 млрд. евро и рекорден нов дълг от 10.5 млрд. евро.

"Това е най-левичарският бюджет и най-рисковият, а това е най-левичарското правителство", обяви от трибуната Мартин Димитров от "Демократична България". "Този бюджет удря директно средната класа с увеличаване на осигуровките с 2 процентни пункта и максимален осигурителен доход от 4600 лв. Той удря и бизнеса и предприемчивите хора с двойно вдигане на данък дивидент, въпреки обещанията, че няма да има увеличение на данъчно-осигурителната тежест. Той е удар срещу домакинствата с всички мерки, които ще доведат до сериозно вдигане на инфлацията. С този бюджет се правят и най-големите дългове от много години насам", посочи Димитров.

Финансовият министър Теменужка Петкова отвърна, като припомни, че "Демократична България" е в коалиция с "Продължаваме промяната", чийто председател Асен Василев е правил най-левичарските бюджети, когато е бил финансов министър. Петкова, която прави вече втора поредна година бюджет, отново хвърли вината върху предшественика си Василев за подводните камъни в законодателството, което той бил прокарал, въпреки че ГЕРБ също гласуваха тези закони.

"Нито един данък не сме увеличавали, когато сме били на власт. От 2022 г. до 2024 г. БВП на страната е нараснал със 75 млрд. лв. и винаги сме се разпростирали според тази черга, като бюджетните разходи са били под 40% от БВП. Вие заложихте преразпределение от 43% тази година и 45% догодина и нереалистични приходи, за да покриете тези разходи, но бомбата избухна, затова сега вдигате данъци и осигуровки", отговори Василев.

Той призова управляващите да променят законите, които водят до по-големи разходи заради обвързване на бюджетните заплати със средната заплата за страната, щом смятат, че са вредни, вместо да променят сега закони, с които вдигат данъци и осигуровки.

Опозицията припомни, че само БСП и ДПС-НН харесват бюджета, а ГЕРБ се крие засрамено и се е превърнал в "придатък на леви, популистки партии".

От ПП-ДБ призоваха от трибуната всички, които не са съгласни с този бюджет и с вдигането на данъци и осигуровки, да излязат на протест пред Народното събрание във вторник.

"Искате да спрете прогреса на България! Саботирате първия бюджет на страната ни в евро!", възмути се депутатът от ГЕРБ Александър Иванов.

"Вие, десните изпуснахте целия преход, защото не участвахте в управлението. И сега сте извън борда. Отчаяни сте, че сте излишни и затова призовавате към блокажи и насилие", добави Драгомир Стойнев от БСП.

Тежест за бизнеса

Една от темите, които предизвикаха разгорещени дебати при гласуването на бюджета, бе новата мярка за използване единствено на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговските обекти - СУПТО.

От "Демократична България" обявиха мярката за "сбъркана концепция, която ще създаде пълен хаос и то точно при въвеждането на еврото".

"Създавате изключителна тежест за бизнеса. Търговците ще трябва да инвестират нови средства за надграждане, внедряване, адаптация на софтуерите си и за обучение. Всички обекти, малки и големи, онлайн търговията, ще платят тази глупост с минимум по 500 евро", посочи Божидар Божанов.

"От какво се страхувате? Че искаме да изсветлим икономиката ли?" попита финансовият министър Теменужка Петкова. Тя отново посочи констатации на НАП за укриване на обороти чрез използване на софтуери, които не подават сигнал до НАП и отпечатват имитации на фискални бонове. "В редица случаи оборотите, които не се отчитат, варират от 30 до 70%. За това ли е съпротивата?", попита Петкова.

"СУПТО осакатява софтуерите, защото НАП иска от разработчиците да прилагат технологии от преди 15-20 години. Питайте софтуерните компании дали могат да разработят тези програми и дали НАП може да ги сертифицира", отговори Ивайло Мирчев.

Според ДБ промяната ще засегне абсолютно всички търговци, независимо от големината им, докато финансовият министър настоява, че малките търговци няма да се налага да правят промени.

Павела Митова от ИТН намекна, че Мирчев и Божанов имат лични интереси в този бизнес и затова толкова яростно се противопоставят на затягането на фискалния контрол.

Сигурност - несигурност

Другата тема на дебатите бяха рекордно високите разходи за издръжка на МВР и на службите за сигурност.

Според Николай Радулов от МЕЧ с всяка година расте издръжката на прекалено много служители с високи заплати, но в технологично отношение сектор "Сигурност" остава силно остарял - по отношение на материална база, технологично оборудване, разузнавателни платформи, киберсигурност. "Това се прави умишлено, защото ако се инвестира в технологии, ще трябва да се правят съкращения в администрацията", каза Радулов. Затова той определи Бюджет 2026 като бюджет на националната несигурност.

Асен Василев допълни, че разходите за издръжката на ВСС, съд, прокуратура и сектор Сигурност надхвърлят всички корпоративни данъци в България и това не е нормално.

Бюджет на фалита

"Възраждане" обяви Бюджет 2026 като бюджет на фалита. "За две години страната ни ще задлъжнее с над 40 млрд. лв. Дори и след Втората световна война не сме задлъжнявали с толкова", каза Костадин Костадинов.

Той обяви, че икономиката не може да извади парите, за да функционира държавата в следващите 12 месеца, затова управляващите бъркат в джоба на данъкоплатците като увеличават данъци и осигуровки. "Нямате намерение да изсветлявате доходите на тези, които строят хотели с водопади, а на тези, които продават зарзават. А това, че ще фалират или ще започнат да продават незаконно, не ви интересува", каза лидерът на "Възраждане".

"Философията на бюджета е сгрешена - измисляте несъбираеми приходи, за да си оправдаете разходите. Това е държавен социализъм. От този бюджет са доволни само работещите в системите за сигурността и бухалките на властта", допълни съпартиецът му Димо Дренчев.

От хората за хората

"Събираме от хората и даваме на хората" - така формулира есенцията от бюджета за догодина депутатът на ДПС-Ново начало Йордан Цонев. Той разви тезата, че поддържането години наред на политика на ниски данъци не е дала очаквания резултат за икономиката. "За тези години голяма част от бизнеса не използва печалбата за капитализиране в българските компании. Вместо реинвестиране, собствениците на фирмите през дивидента получаваха лична облага. Право на държавата е да регулира този процес и затова увеличаваме данък дивидент от 5 на 10%", каза Цонев.

"С увеличаване на разходите за администрацията искаме да направим силна държава със силни институции, защото иначе няма кой да работи в тях", допълни още той. Депутатът от ДПС-НН оправда и 3%-ния дефицит и нарастването на държавния дълг с голямото изоставане от Европа. "Докато Европа си построи железниците и магистралите, нашата инфраструктура остарява, а с тези темпове доходите няма да стигнат средноевропейските и след 100 години", заключи Цонев.