Слънчевата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд

"Цяло лято четохме и слушахме за невероятните успехи, огромен износ и многомилионни печалби на българската енергетика. Но краят на приказката дойде с първия есенен дъжд. И България се оказа с най-ток на пазара “Ден напред” за Европа." Това коментира в критична статия за еуфорията от ВЕИ и батериите Боян Рашев, експерт по устойчиво развитие.

Ето на какво обръща внимание Рашев в статията в блога си MindYourFuture:

"Не че цените бяха особено ниски - напротив, ако изключим 2022 г., цените бяха рекордно високи. Но се успокоявахме с факта, че икономиките на Италия, Унгария и Румъния редовно плащаха повече и значима част от печалбите от търговията с ток бяха усвоени от шепа невероятно умни и можещи български “инвеститори”.

Както се вижда от първата графика, България е едноличен лидер при цените на пазара “Ден напред” за 12 октомври в Европа. Разликата не е голяма, но е изключително показателна. Веднага щом облаците скриха слънцето, се оказахме неприятно неподготвени. А от днес нататък това ще се случва все по-често.

Допълнително съвсем скоро ще включим и отоплението. Вкъщи ежедневно ще заработи термопомпата, която има навика да вдига потреблението около три пъти. Освен това в гаража вече имаме и електромобил, който иска зареждане – също като все по-бързо растящ брой българи.

Втората графика показва денонощната крива на цените за днес. Забележително е, че спредът между нощта и сутринта вече е по-голям от този между деня и вечерта. Поглед върху текущите данни (третата графика) показва, че батериите зареждат много сериозно, разчитайки основно на работещите лигнитни ТЕЦ и голям внос. Интересно е производството на вятърните централи – 780 GW инсталирана мощност отдават средно под 80 GW на системата. Толкова по въпроса за това как произвеждали много, когато нямало слънце и затова щели да ни спасяват нощем и в студа. През днешния ден над 7 GW фотоволтаици се очаква за 1-2 часа да достигнат пиково производство от 1.5 GW, тоест почти ги няма.

Свалянето на цените в такива условия е възможно само, ако отнякъде се появи допълнително изобилно базово предлагане. Това може да се случи на този етап само към системата се включи на пълна мощност и ТЕЦ AES Гълъбово, чиито блокове ръждясват в очакване правителството да се събуди. За съжаление и това няма да е достатъчно, когато стане наистина студено", заключава Боян Рашев.