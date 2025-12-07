Предишният бюджет не бил на ГЕРБ

Предишният вариант на бюджета, който бе изтеглен от правителството, "със сигурност не беше бюджетът на ГЕРБ. Беше бюджет на подкрепящото мнозинство, което е от четири партии" - това заяви Делян Добрев, депутат от ГЕРБ-СДС в "Неделя 150" на БНР.

"Наложи се в предния вариант на бюджета да бъде предложено вдигане на дивиденти, на осигуровки, на минималния осигурителен праг, за да се задоволи апетита на политиците да харчат повече, за да се харесат повече на своите избиратели", обясни той.

"Нашият бюджет е по-скоро този. В предходния имаше с 20 % повече разходи за Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта. Това със сигурност не беше бюджетът на ГЕРБ", обясни Добрев. "Може би подценихме ситуацията. Добре, че се събуди гражданското общество, особено младите, които казаха "Не" на промяна на данъчно-осигурителната система", обясни Добрев.