НАП е връчила актове за 200 000 лв. заради надути цени

Националната агенция за приходите (НАП) е връчила наказателни постановления (актове) за почти 200 000 лв. заради нарушения при въвеждането на еврото, най-вече - необосновано надути цени.

Това обяви директорът на дирекция "Комуникации" в НАП Анна Митова. Тя посочи, че най-малката наложена глоба е 5000 лв., а при повторно нарушение, може да достигне 100 000 лв.

"Нашите данни сочат, че търговците като цяло са изрядни, а нарушения се откриват при под 10% от проверените - допълни Митова. - В момента се обработва и много информация от проверки, защото търговците имат 5 работни дни да предоставят документи с информация за цените си преди и след 1 януари. И ако има някакво повишение, те трябва да предоставят обяснение на какво се дължи."

В НАП вече са получени около 1000 сигнала от граждани, като много от тях са за хранителни продукти и инспекторите работят приоритетно по тях. Затова са намалени регулярните и планираните проверки. При вече проверени 14 търговски обекта, в 5 е установено увеличаване на цените без основание.

Митова говори по темата, след като инспектори на НАП и представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) провериха обществен паркинг на бул. "Дондуков" в центъра на София. За него също е бил получен сигнал, че е вдигнал цената с 50%.

"Проверили сме над 80 паркинга на територията на страната и в 15 от тях сме установили повишение на цените", каза пък Цветислава Лакова от КЗП.