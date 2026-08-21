Мощността на АЕЦ "Козлодуй" е намалена с 6%

Намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ „Козлодуй”.

Намаляването със 120 мегавата на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, което се предприема от днес заради безпрецедентно ниските води на река Дунав, няма да се отрази на енергийната система и не създава риск за енергийната сигурност на страната.

Това заяви пред bTV Кирил Георгиев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор.

Той уточни, че 120 мегавата е прекалено малко количество на фона на мощността, която генерира централата от 1900-2000 мегавата. Това означава, че мощността е намалена само с около 6%.

„Имайте предвид, че България изнася ток за около 1500 мегавата на час. Това са 36 000 мегаватчаса на 2 нощи. Тъй че едни 120 мегавата по никакъв начин няма как да се отразят“, каза той.

Шефът на ЕСО уточни, че износът на електроенергия се реализира от излишъка, който се получава след покриване на всички нужди на битовите потребители и индустрията у нас.

Освен това не е прецедент намаляването на мощности на ядрени блокове. Това се случва често по различни причини. Например всяка година пети или шести блок се изключват за планов ремонт, без това да предизвиква риск за енергийната сигурност.

Окуражителни са данните за покачването на нивото в горното течение на река Дунав вследствие на валежи. В Германия и Австрия това се наблюдава от 17 август, а в Словакия и Унгария покачване се отчита от 20 август, показват данните на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на река Дунав.

"Намалената мощност на 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" без проблем ще бъде компенсирана от произведената електроенергия от соларните централи", коментира пред Нова тв и енергийният експерт Констанца Рангелова. "Ние имаме балансиран микс от електроенергийни ресурси и достатъчно соларна мощност и батерии за съхранение на ток. През август ако АЕЦ произвежда 45 гигаватчаса на ден, то производството на соларните паркове е близо 40 мегаватчаса на ден. Около 14-15 гигаватчаса може да бъдат съхранени и предоставени за вечерта. Това е безпрецедентно в цяла Европа", посочи Рангелова.

Според нея намалената мощност на ядрената централа е минимално, за да се отрази на цената на електроенергията.