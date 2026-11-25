Американският милиардер Тод Боули подписа споразумение с руската петролна компания „Лукойл“ за придобиването на международните ѝ активи от консорциум, в който участва и американска държавна финансова институция. Сделката предвижда замяна на ценни книжа на „Лукойл“ на стойност 10 млрд. долара срещу чуждестранните активи на компанията, оценени на около 16 млрд. долара, съобщава „Ройтерс“ .

Портфейлът от активи обхваща бизнеси в 11 държави, включително добив на приблизително 350 000 барела петрол дневно, петролни находища в Азербайджан и Казахстан, рафинерии в Нидерландия, България и Румъния, както и мрежа от бензиностанции, включително в САЩ.

В консорциума участват инвестиционната компания на Боули „Елдридж“, американската банка „ Екстелъс Партнърс “ и базираният в Обединените арабски емирства инвестиционен холдинг „Катена“. В сделката е включена и Американската корпорация за международно развитие (DFC) - държавна институция за финансиране на инвестиции в чужбина.

Механизмът предвижда ценните книжа на „Лукойл“, притежавани от американски и британски инвестиционни фондове и депозитарни банки, да бъдат разменени срещу международните активи на компанията. Акциите ще останат в ескроу сметка в ОАЕ, за да не постъпят директно средства в санкционираната заради войната в Украйна руска компания.

САЩ ще получат дял в бъдещите печалби чрез участието на DFC. Държавната институция ще придобие и място в управителния орган на дружеството, като финансовият ѝ дял не е обявен. Участието ѝ ще осигури приходи за САЩ, след като частните инвеститори възстановят вложенията си и получат договорената доходност.