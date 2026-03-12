Медия без
Кабинетът вдига с 5% заплатите в пощите, БДЖ и градския транспорт

31.3 млн. евро ще струва увеличената държавна субсидия за тези организации

Днес, 11:08
Служебният министър на финансите Георги Клисурски.
Служебното правителство ще осигури средства за 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт във всички общини от 1 януари. Средствата в размер на 31.3 млн. евро ще бъдат осигурени като допълнителна субсидия в рамките на сега действащия закон за удължителния бюджет.

Това стана ясно по време на брифинг след преговори между министри и представители на синдикатите.

„МС ще приеме днес две решения във връзка с 5% увеличение на субсидията за организациите в страната, които не са бюджетни, а получават субсидия от бюджета. В удължителния закон беше предвидено увеличение само за бюджетните организации, но не и за тези, които получават субсидия. Днес с тези два акта, ние ще изравним третирането“, обясни служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Допълнителните разходи за субсидиите и увеличение на заплатите на работещите в тази сфера ще бъдат отразени и при изготвянето на редовния бюджет за 2026 г., посочи Клисурски.

Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов уточни, че над 14,85 млн. евро ще бъдат предоставени на „БДЖ-Пътнически превози“, над 5,8 млн. евро за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и над 5 млн. евро за „Български пощи“ ЕАД. Общините получават трансфер от 11,44 млн. евро, от които 5,78 млн. евро са за субсидиране на нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

 

