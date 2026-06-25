Част от банките удължиха срока за безплатен обмен на левове

Част от банките обявиха, че удължават срока за безплатен обмен на левове за евро и след 30 юни.

Според Закона за въвеждане на еврото след тази дата отпада задължението на банките да не начисляват такси за тази услуга, като всяка банка можеше сама да прецени дали и с колко да таксува гражданите, които все още имат левове и стотинки за обмяна според действащите си тарифи. По данни на БНБ близо 93% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение, в населението остава около 2,3 млрд. лева.

От Банка ДСК обявиха, че ще удължат до края на 2026 г. безплатното внасяне на левове по сметки в банката, както за граждани, така и за фирми, но планира въвеждането на такси, когато става дума за внасяне на монети по сметка и обмяна на монети и банкноти в брой, посочиха за БТА от банката. Таксите зависят от обема на сумите и са според стандарната тарифа.

От Пощенска банка не само, че не планират начисляване на такси за обмяна на банкноти и монети, но и не поставят срок. Институцията не предвижда промени в условията за обмяна, като в сила остава само изискването за предварително уведомление при касови операции над 30 000 лева.

"УниКредит Булбанк" обяви, че удължава до 30 септември 2026 г. периода, в който физическите лица могат да обменят без такса банкноти и монети в левове в клоновата мрежа на банката. И напомнят, че съгласно действащите нормативни изисквания във връзка с мерките срещу изпирането на пари, при обмяна на валута на стойност над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата. Към момента не се предвиждат промени в този праг, уточняват от банката.

"Първа инвестиционна банка“ запазва до края на 2026 г. безплатното внасяне в брой на левове от титуляря по негова сметка в евро. Безплатно ще бъде и броенето при внасяне в брой на български монети от титуляря по негова сметка в евро в банката ще продължи да бъде без комисиона, посочиха за БТА от банката. Паралелно с това се въвежда и услуга за непосредствена обмяна на повредени банкноти и монети от левове в евро, предлагана без комисиона, добавят от "Първа инвестиционна банка“.

Tbi bank също удължава срока за безплатен обмен лев–евро до 31 декември 2026 г.

Безплатно и безсрочно обменът на левове в евро продължава да извършва Българска народна банка.

Засега от Български пощи не са информирали дали и след 30 юни ще продължат да обменят левове за евро, без да начисляват такси.

Според Асоциацията на банките в България от икономическа и функционална гледна точка процесът на изтегляне на левовете и обмяната им с евро може да се разглежда като практически приключил. В държавите, въвели еврото, определено количество от националната валута остава необменено за по-дълъг период. Затова е възможно делът на върнатите левови банкноти и монети да продължи да нараства през следващите месеци, но с много по-бавни темпове.