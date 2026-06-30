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"Български пощи" вече ще таксува с 6 евро обмяната на суми до 1000 лв.

Днес, 10:58

От утре, 1 юли, "Български пощи" въвежда такса за услугата "обмяна на левове в евро".

За суми до 1000 лв. таксата ще е 6 евро.

За суми от 1000.01 лв. до 3000 лв. - таксата за обмен ще е 7.20 евро., от 3000.01 лв. до от 6000 лв. - 8.80 евро., а от 6000.01 лв. до 10000 лв. - 10 евро.

В първите шест месеца на 2026 г.  "Български пощи" обменяха безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента в пощенски станции са обменени общо 289,142 млн. лева.

Срещу такса в пощенските станции ще продължи обмяната на банкноти и монети от левове в евро в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, в срок от 3 до 5 работни дни, само в определени пощенски клонове в страната, които са 954.

Безплатният период на обмен на левове срещу евро приключи и за търговските банки. Част от тях вече обявиха, че ще удължат този период - някои с още три месеца, други - до края на годината.

Единствено Българска народна банка ще продължи безсрочно да приема левове и стотинки за обмяна в евро, без да начислява такса.

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Ключови думи:

въвеждане на еврото, обмен на левове

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