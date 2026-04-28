V блок на АЕЦ спира за ново зареждане с американско гориво

Поетапната подмяна на руското ядрено гориво с американско в 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" започна през 2024 г. и ще продължи четири години.

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян на 9 май за планов ремонт и презареждане с нова партида американско ядрено гориво на Westinghouse. Очаква се спирането да продължи около 40 дни.

"Преходът към новия тип гориво протича без проблеми и съгласно всички технически параметри и разрешителни изисквания", коментира пред БТА днес председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски.

В активната зона на реактора вече са заредени две партиди от новото гориво - общо 42 и 43 касети, като до момента наблюденията показват очаквано и стабилно поведение.

С предстоящото спиране ще бъде добавена още една партида гориво, а наблюдението върху работата му ще продължи. По план през 2027 година цялата активна зона на пети блок трябва да премине изцяло към гориво на Westinghouse, когато ще може да се направи и пълна оценка на резултатите от прехода.

Окончателно решение дали този тип гориво ще се използва дългосрочно се очаква през 2028 г., след натрупване на достатъчно експлоатационни данни, поясни шефът на АЯР.

От Агенцията за ядрено регулиране подчертават, че България вече получава международно признание за диверсификацията на ядрено гориво. Страната ни е първата в Европейския съюз, реализирала подобна програма за реактори ВВЕР-1000.

Паралелно с това се подготвя и евентуален преход към ново гориво за 6-и блок. Атомната централа е подала заявление за разполагане на шест тестови касети, но документацията е върната за допълване заради формални несъответствия.

От ядрения регулатор заявяват, че са готови да извършат необходимата оценка на безопасността и уверяват, че разрешение ще бъде дадено само при доказана сигурност на подмяната. Изпитанията на тестовите касети в шести блок се очаква да продължат четири години.