АПИ е с втори шеф за по-малко от месец

Агенция "Пътна инфраструктура" има втори нов шеф за по-малко от месец. Днес регионалният министър Николай Найденов назначи Тодор Анастасов за председател на Управителния съвет на агенцията.

Анастасов е инженер, има дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и контрола на пътища и съоръжения, представят го от регионалното министерство. Бил е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Агенция „Пътна инфраструктура“ в служебния кабинет на Стефан Янев при Виолета Комитова. Тогава без обяснения бе уволнен от Янев, а ходът се свързваше със скандал в пътната агенция и тогавашния й шеф Апостол Минчев, който беше заповядал на своя глава да се замразят всички пътни ремонти. Неофициално се говореше, че Минчев е бил препоръчан за поста именно от Анастасов, който сега се връща в ресора, но вече като шеф на агенцията.

Шефът на УС при кабинета "Желязков" Йордан Вълчев бе уволнен на 25 февруари от задържалата се броени дни в правителството регионален министър Ангелина Бонева. Тогава тя назначи временно за председател на управителния съвет Стоян Николов. Днес Николов е освободен от поста. Той беше в УС на АПИ от февруари 2024 г. и би следвало да е участвал в скандалните решения от последните два месеца преди сдаването на властта на служебното правителство. Както "Сега" писа, в края на януари УС е взел решение да допусне завишаване с до 50% с анекси на договорите за пътно поддържане. Допуснатите увеличения надхвърлят 600 млн. лв., като договорите са анексирани противно на изричното изискване това да става при наличие на финансов ресурс. Такъв няма и това е основание да се приема, че анексите са сключни в разрез със закона. "Сега" изпрати въпроси до МРРБ за законовите основания да има такива анекси, но от министерството продължават да мълчат по темата. Към момента няма данни анексите да са анулирани.