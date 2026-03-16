АПИ е с втори шеф за по-малко от месец

Новият председател на УС е бивш зам.-министър

16 Март 2026
Тодор Анастасов (в средата)
БГНЕС
Тодор Анастасов (в средата)

Агенция "Пътна инфраструктура" има втори нов шеф за по-малко от месец. Днес регионалният министър Николай Найденов назначи Тодор Анастасов за председател на Управителния съвет на агенцията.

Анастасов е инженер, има дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и контрола на пътища и съоръжения, представят го от регионалното министерство. Бил е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Агенция „Пътна инфраструктура“ в служебния кабинет на Стефан Янев при Виолета Комитова. Тогава без обяснения бе уволнен от Янев, а ходът се свързваше със скандал в пътната агенция и тогавашния й шеф Апостол Минчев, който беше заповядал на своя глава да се замразят всички пътни ремонти. Неофициално се говореше, че Минчев е бил препоръчан за поста именно от Анастасов, който сега се връща в ресора, но вече като шеф на агенцията.

Премиерът Янев изненадващо уволни заместник на министър Комитова
Един от заместниците на регионалния министър Виолета Комитова - Тодор Анастасов, е бил отстранен, стана ясно снощи.
СЕГА
23 Юли 2021

Шефът на УС при кабинета "Желязков" Йордан Вълчев бе уволнен на 25 февруари от задържалата се броени дни в правителството регионален министър Ангелина Бонева. Тогава тя назначи временно за председател на управителния съвет Стоян Николов. Днес Николов е освободен от поста. Той беше в УС на АПИ от февруари 2024 г. и би следвало да е участвал в скандалните решения от последните два месеца преди сдаването на властта на служебното правителство. Както "Сега" писа, в края на януари УС е взел решение да допусне завишаване с до 50% с анекси на договорите за пътно поддържане. Допуснатите увеличения надхвърлят 600 млн. лв., като договорите са анексирани противно на изричното изискване това да става при наличие на финансов ресурс. Такъв няма и това е основание да се приема, че анексите са сключни в разрез със закона. "Сега" изпрати въпроси до МРРБ за законовите основания да има такива анекси, но от министерството продължават да мълчат по темата. Към момента няма данни анексите да са анулирани. 

 

 

Ключови думи:

Агенция Пътна инфраструктура, АПИ

Още новини по темата

Скандалните анекси за стотици милиони за пътища се оказват незаконни

09 Март 2026

АПИ би всякакви рекорди по безочие със скандални договори за милиарди
27 Февр. 2026

Регионалният министър уволни шефа на АПИ
25 Февр. 2026

АПИ e финализирала мегапоръчка часове преди кабинета Гюров
22 Февр. 2026

АПИ е сключила 27 договора след оставката на кабинета

10 Февр. 2026

АПИ тайно сключи нов договор с "Капш" за тол системата
15 Яну. 2026

Нов рекорд - ремонт на 150 м междуселски път за 1.5 млн. лева

21 Дек. 2025

Мегатърг за 1 млрд. лв. за мантинели е спрян заради жалба

29 Ноем. 2025

И тази седмица ще се затваря магистрала "Тракия"
20 Окт. 2025

Една от тапите на АМ "Тракия" се облекчава от днес
11 Окт. 2025

МВР и АПИ обявиха нови мерки за движение по "Тракия" и "Хемус"
10 Окт. 2025

АПИ е раздула цените в огромен търг за мантинели

06 Окт. 2025

АПИ разреши да се кара в аварийните ленти в участъците с ремонт
28 Септ. 2025

Шефовете в АПИ са взели над 450 000 лв. бонуси за 3 месеца
26 Септ. 2025

