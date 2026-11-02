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В затворите убедително избраха Йотова и на втория тур

Днес, 13:49
Сградата на Варненския затвор
БГНЕС
Сградата на Варненския затвор

На втория тур на президентските избори двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев спечели убедително с гласовете на обвиняемите и подсъдимите в по-големите българските затвори. 

В Централния софийски затвор преднината на Йотова е доста убедителна. От 122 гласували, тя взима гласовете на 81 души. За Гюров и Кандев за гласували 20 души, а 8 не подкрепят никого.  И в Пловдивския затвор мнозинството е за Илияна Йотова - 49 гласа от 75 гласували. Гюров пък има едва 14 гласа, а 9 не са подкрепили никого.  В Бургас са гласували 117 чакащи присъда. 84 от тях са избрали Йотова, а за Гюров за гласували 20. Неподкрепящите нито една от двете кандидатпрезидентски двойки в бургаския затвор са 9. В затвора във Варна от 51 гласа 42 са за Илияна Йотова, а 6 са за Гюров-Кандев. Само трима са заявили, че не подкрепят кандидатите за президент. В Сливенския затвор победата за Йотова също е безапелационна - 61 гласа на 11 за Андрей Гюров от 76 гласували. Само един е гласът за "не подкрепям никого". В затвора във Враца "не подкрепям никого" също не е предпочитана опция - отбелязана е само от трима души. Вместо това от 55 гласували Йотова е взела 38 гласа, а Гюров и Кандев - 13. 

Може само да се гадае дали масовият вот за Йотова в затворите има общо с помилвания от нея Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар. От "Прогресивна България" обещаха, че ще излязат от нелегалност и ще говорят за скандала след вота. Управляващите провалиха и трите опита на опозицията да се свика извънредно заседание на парламента, на което да бъдат изслушани хора от службите, които да обяснят на какво основание Атанасов е бил помилван. Преди това пък президентката отговори на запитване на "Продължаваме промяната", че не е длъжна да дава каквито и да е обяснения за решението си от парламентарната трибуна. 

Междувременно Петричкия Ескобар отново е на свобода и без гаранция. Той има две обвинения по новото си дело - за участие в организирана престъпна група и за разпространение на наркотици в особено големи размери, представляващо опасен рецидив.

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