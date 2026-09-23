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Заради пожар край с. Михилци са евакуирани 40 души

Задействана е системата BG-ALERT

23 Септ. 2026Обновена
Пушек от пожара край с. Михилци
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Пушек от пожара край с. Михилци

Пожар на сухи треви е избухнал край пловдивското село Михилци. Заради усложнената обстановка при пожара и силния вятър в  района областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-ALERT за предупреждение на населението, предава БНР.

Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона „Отдих“ край село Песнопой. До момента са евакуирани 40 жители.  Евакуацията се извършва в посока село Песнопой. На място са изпратени 16 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня. В действията е включена и тежка техника.

„Вземете само документи, лекарства, телефон и вода. Не се връщайте за вещи и не се движете към пожара. Помогнете на деца, възрастни и трудноподвижни хора. Следвайте указанията на екипите на място“, посочват от община Хисаря и допълват, че пожарникари, доброволни формирования и служители на общината подпомагат евакуацията.

Пожарът е предизвикан от запалване на сухи треви и храсти в необитаем терен. Огнеборците се стремят да овладеят пламналата площ, преди да се разпострани към близката производствена асфалтова база  и околната вилна зона, съобщи началникът на  групата  Божил Тодоров от Пловдивската противопожарна служба.

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Ключови думи:

пожар, BG-ALERT

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