Заради пожар край с. Михилци са евакуирани 40 души

Пожар на сухи треви е избухнал край пловдивското село Михилци. Заради усложнената обстановка при пожара и силния вятър в района областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-ALERT за предупреждение на населението, предава БНР.

Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона „Отдих“ край село Песнопой. До момента са евакуирани 40 жители. Евакуацията се извършва в посока село Песнопой. На място са изпратени 16 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня. В действията е включена и тежка техника.

„Вземете само документи, лекарства, телефон и вода. Не се връщайте за вещи и не се движете към пожара. Помогнете на деца, възрастни и трудноподвижни хора. Следвайте указанията на екипите на място“, посочват от община Хисаря и допълват, че пожарникари, доброволни формирования и служители на общината подпомагат евакуацията.

Пожарът е предизвикан от запалване на сухи треви и храсти в необитаем терен. Огнеборците се стремят да овладеят пламналата площ, преди да се разпострани към близката производствена асфалтова база и околната вилна зона, съобщи началникът на групата Божил Тодоров от Пловдивската противопожарна служба.