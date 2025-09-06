За 7 часа са засечени над 600 нарушители с висока скорост

Камерите на тол системата вече официално ловят нарушители на пътя, измервайки средната скорост на автомобилите. Контролът започна с 22 отсечки, които са проверени от Българския институт по стандартизация и успешно са преминали тестовете, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура".

В първите 7 часа от 0:00 ч. до 7:00 ч. в неделя са засечени над 600 нарушители. 582 са нарушенията с леки коли, 16 с тир. Най-висока скорост по първокласен път е 179 км/ ч, по магистралите 222 км/ч. Вторият нарушител ще получи до 10 дни електронен фиш за глоба около 900 лева - тя е 600 лв. за шофиране над ограничението от 140 км/ч, плюс 50 лв. за всеки 5 км над ограничението. Същото така се предвижда и отнемане на книжката, съобщи комисар Мария Ботева за "Нова тв". Най-много нарушения тази нощ е имало по първокласния път Долни ДъбнЍк - ТелЍш и по Северната скоростна тангента.

Комисар Ботева уточни, че всяка наблюдавана отсечка е с дължина приблизително 10 километра. Нарушителите ще получават електронни фишове, като уведомленията ще се изпращат по телефон, имейл или Viber в рамките на до 10 дни след нарушението.

Ето кои са 22-та участъка, зорко следени от "очите" на тол системата:

Автомагистрала „Тракия": Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица

АМ „Струма": Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник - Българчево

АМ „Хемус": Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; БЀлокопЍтово – КА̀спичан; КА̀спичан – БЀлокопЍтово

• Северна скоростна тангента: ИлиЯ̀нци – Чепинци; Чепинци – ИлиЯ̀нци

• I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино

• I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно

• I-3: Долни ДъбнЍк – ТелЍш; ТелЍш – Долни ДъбнЍк

• I-4: Български извО̀р – Сопот; Сопот – Български извО̀р

Как работи

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, данните за нарушението се изпращат от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции.