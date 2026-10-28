Вече има 100 кандидати за бонус за преместване в малък град

За десетина дни са подадени 100 заявления за участие в "Избирам България" 2, по която ще има финансови бонуси и подкрепа за преместване от голям град в малко населено място, съобщиха от Агенцията по заетостта пред "Сега". По втория компонент на популярната програма с европейско финансиране се стимулира вътрешната миграция. Очакването е да се подпомогнат 1170 души.

Както може да се очаква, интерес има към малки населени места в близост до морето. Според агенцията най-голям интерес е проявен към село Раковски в община Каварна и село Венчан в община Провадия. Изненадващо обаче заявления има и за преместване в крайно непопулярни райони – Видин, Луковит и Силистра. Видин и Силистра, макар областни градове, отговарят на условията на програмата новият адрес да е в населено място с по-малко от 50 000 жители. На този етап кандидатите идват от София, Варна, Пловдив и Шумен.

За да бъдат включени в проекта, кандидатите трябва към момента на подаване на заявлението да имат адресна регистрация в населено място с над 50 000 жители. След одобрение е необходимо да се преместят да живеят и работят в район с под 50 000 души.

Кандидатите може да са безработни, неактивни или заети лица на трудов или служебен договор. Няма да се допускат хора на граждански договори, самостоятелно заети лица и самоосигуряващи се. Има възрастови ограничения – кандидатите трябва да са на възраст между 16 и 65 години. Участвали в първия компонент на програмата – преместване от чужбина в България, не могат да кандидатстват по втория. Както и при проблема с "Чудната градина" в Добрич, има изискване 4 седмици преди кандидатстването статутът да не е променян – ако е неактивен, безработен или продължително безработен. Всички условия са публикувани на страницата на Агенцията по заетостта, като кандидатите трябва да обърнат внимание на приложение 1 – информация за лица.

На етап подаване на заявление кандидатите не посочват в каква професионална сфера възнамеряват да се реализират в новото населено място. След одобрение и преди сключване на договор те следва да са започнали работа в него и да са променили адресната си регистрация, обясняват от агенцията.

Преместването трябва да се удостовери чрез промяна на постоянния адрес, който трябва да съвпада с настоящия. Предстои да се види дали намирането на работа в съвсем малки населени места няма да се окаже проблем, а по условията на програмата не може да се участва с надомна работа или работа от разстояние. Село Раковски например е с население от стотина души, макар че кандидатите да се преместят там вероятно имат предвид какво ще работят.

Работата трябва се започне в срок до четири месеца от одобрението на кандидата. Това е и периодът, в който той трябва да се премести. Ако не успее и с двете, участието му се прекратява.

За преместването се отпускат до 480 евро за пренасяне на покъщнина. За период от 12 месеца се предоставя и добавка за настаняване в размер на 207,58 евро месечно. Пак за една година може да се ползват и средства за транспорт от и до работното място, които ще са 4,09 евро на ден.

Както и в първия модул на "Избирам България" – за завръщане тук, ще има еднократен финансов стимул при запазена сумарна заетост от осем месеца в рамките на последните 12 месеца. Той ще е равен на шест средни работни заплати за страната за съответната година, като ще се увеличава с коефициент, ако в преместването участват деца под 18-годишна възраст. За едно дете сумата ще се увеличи с коефициент 1,1, за две – с 1,2, за три и повече – с 1,3.

Заявленията се подават единствено по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, като достъпът се осъществява с квалифициран електронен подпис (включително и облачен) или персонален идентификационен код на НАП или НОИ. Попълненият документ се изпраща до бюрото по труда в населеното място, в което кандидатът желае да се премести. Образецът на заявлението е публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта.