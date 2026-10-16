МТСП ликвидира успешен проект за работа на уязвими хора

Чудната градина "186 740.60 евро!!! По двата ни спечелени проекта за две години в Градината ще влязат общо 361 537,71 евро! И забележете, това са средства само и единствено за заплатите на нашите хора!" Това пишат от "Чудната градина" на 26 май. Днес цялото това финансиране е под въпрос.

След девет трудни години едно от малкото успешни социални предприятия у нас бе на практика ликвидирано от социалното министерство заради несъответствие от 3 дни в условията на процедурата, по която получава подкрепа. Случаят на "Чудната градина" в Добрич предизвика огромен отзвук. След като всякакви политици вдигнаха шум около историята, служителите на Наталия Ефремова направиха нова проверка, след която предприятието се оказа в още по-лоша позиция, отколкото беше в началото.

"Чудната градина" е социално предприятие в Добрич, което дава работа на хора с интелектуални затруднения. Зад проекта стоят председателят на фондация „Свети Николай Чудотворец“ Мария Методиева и лекарят Хасан Ефраимов. В "Чудната градина" хора с интелектуални затруднения отглеждат цветя и зеленчуци, и ги продават на цени, на които и Мая Манолова не може да каже копче. Сред тях са и първите хора у нас със свалено запрещение.

Предприятието печели проект за наемане и менторство на хора с интелектуални затруднения. Финансирането – около 187 000 евро, идва от ОП "Развитие на човешките ресурси". Реализацията започва на 1 юни тази година. Вместо обаче да продължи в следващите две години, на 14 октомври създателите на "Чудната градина" написаха, че държавата и социалното министерство на практика ги ликвидират. "След като подписахме договорите, четири месеца плащахме заплатите от собствения си джоб. Взехме близо 60 000 евро на кредит. Днес МТСП ни уведоми, че не отговаряме на условията и тези пари няма да ни бъдат възстановени. Причината? Някои от работниците ни са били безработни 27 дни преди назначаването си, а не изискваните 30", написа Хасан Ефраимов в емоционален пост във "Фейсбук". Той обяви, че без тези средства не могат да продължат и започват да освобождават работниците си, като първоначално ставаше дума за осем души.

Новината предизвика много реакции и възмущение защо е допуснато да се стигне дотук. Валят парламентарни въпроси към социалния министър Наталия Ефремова. Депутатите от "Демократична България" Елисавета Белобрадова и Анна Бодакова обявиха, че внасят искане за изслушване на министъра в социалната комисия.

"Важно е да се установи защо и в какъв размер са отказани средствата, дали са проверени обстоятелствата за всеки работник и защо не могат да бъдат възстановени поне разходите, които отговарят на условията", заяви и депутатът от ДБ Свилен Трифонов. Включи се и областният управител Руслан Томов, който се срещна с Мария Методиева, заяви им пълна подкрепа и каза, че веднага е говорил с депутата Румен Мунтянов, който е от управляващата партия, и ще съдейства да се намери решение и да се запази социалното предприятие.

С мобилизацията на депутатите обаче случаят не намери благоприятно разрешение, а обратното – социалното министерство явно е проверило отново документацията на "Чудната градина" и е открило грешки при още четирима работници. Така, докато всички се опитват да помогнат, без заплати остават общо 12 младежи.

Проверка на "Сега" в условията на процедурата установи, че допустими по нея са неактивни и безработни лица, които следва да са били безработни за период от минимум 4 седмици към момента на включването им в дейностите. Това условие е записано с удивителна в документацията на процедурата. В първия ѝ вариант то липсва.

По тази процедура МТСП възстановява разходи на бенефициентите с европейски средства. С други думи, плащането по проекта се осъществява, след като хората вече са наети на работа. Това означава, че няма предварителен контрол дали наетите отговарят на условията. Интересът към процедурата е голям и в нея са включени много други социални предприятия. Не е ясно дали и при тях са установени несъответствия.

Мария Методиева казва, че отчита като свой пропуск недоброто тълкуване на изискванията при подаване на проектното предложение, но счита, че би могло да се намери решение, защото в противен случай социалното предприятие трябва да се затвори. Целта ѝ е била хората бързо да бъдат назначени, за да започнат да получават заплати.