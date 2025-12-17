Медия без
Васил Терзиев ще опита за трети път да занули главния архитект

Ключов сектор в града е блокиран, преписки залежават с месеци, обвини Борис Бонев

Днес, 09:01
Кметът на София Васил Терзиев
Кметът на София Васил Терзиев

Столичният кмет Васил Терзиев ще внесе за трети път в СОС проект на структура на общинската администрация, който предвижда отнемане на всички съществуващи служители на главния архитект. Структурата предвижда цялото направелние архитектура и градоустройство да премине към нов зам.-кмет по градското развитие, а главният архитект да остане самостоятелна фигура. Сходно бе и предходното предложение за нова структура на общината, след като първата предвиждаше все пак главният архитект да запази половината си служители. Поредното внасяне на доклада се случва на фона на публична информация, че в направлението са уволнени много служители и на практика цари хаос. 

За масови уволнения на хора, чието назначаване е отнело месеци, съобщи в писмо до архитектурната гилдия главният архитект Богдана Панайотова, която е в болничен след като кметът поиска оставката й заради разминавания във вижданията. За уволнени служители и блокирани процеси съобщи и лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. Назначихте си въпреки несъгласието на партньорите главен архитект в предизвестен конкурс и сега си берете плодовете от това. Но докато това се случва, в направлението цари хаос, преписките се бавят с месеци, а бюрото на кмета е затрупано с непредвижени проекти на подробни устройствени планове. Ако това е вашата оригинална идея да спрете презастрояването на София, получава се - цял сектор е блокиран", коментира Бонев на заседание на архитектурната комисия вчера. Комисията отхвърли предложената структура, липса на съгласие има и в други комисии. 

Срещу готвените от Терзиев промени се обявиха в остри позици предходните два пъти камарите на архитектите и строителите и Съюзът на архитектите. Този трети път дори те не подготвиха становища. Експерти изтъкнаха, че предложеното от Васил Терзиев предложение е нелепо и показателно за това е високият ранг, който главния архитект на столицата има в списъка с длъжностите в националната класификация на професиите. Фигурата на главния архитект на София попада в групата на висшите представители на държавните органи и фигурира неподсредствено под заместник-председателя на Сметната палата, който по Конституция е овластен да оглавява служебен кабинет, изтъкнват те. Докладът с новия трети вариант на структура ще бъде разгледан на заседание на СОС днес. Той е доразвит в частта аргументация, че и в други градове като Варна и Бургас главният архитект не се явява администратор. В документа се обещава служителите на бъдещия зам.-кмет да работят по възлагане и на главния архитект. За зам.-кмет се спряга арх. Любо Георгиев, който беше първоначално в екипа на Терзиев, но изненадващо се отказа в самото начало. 

