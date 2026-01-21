Тръмп покани България в ООН-2

EПA/БГНЕС архив Румен Радев обяснява на Тръмп, че в момента ситуацията в България е нестабилна. Снимката е от Париж през декември 2024 г.

Президентът в оставка Румен Радев получи писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп, с което се отправя покана България да се присъедини към инициирания от САЩ Съвет за мир, който има амбициите да бъде световна организация като ООН.

“Съветът за мир” бе организиран от Тръмп за подпомагане на възстановяването на Газа, но идеята на американския президент бързо се разрасна - сега този Съвет има устав, който го дефинира като втора ООН - той ще се занимава с всички световни конфликти и няма да се съобразява с юрисдикцията на действащите световни организации. Доналд Тръмп ще бъде шеф на Съвета за мир и ще решава доста от въпросите еднолично като след края на мандата му като американски президент той може да остане лидер на "Съвета за мир", ако следващия президент реши това. В Съвета ще има два типа страни - постоянни членове, които за да са такива, ще плащат по 1 млрд. долара еднократна такса, и непостоянни членове, които ще бъдат поканени от Тръмп, ще имат мандат от 3 г. и няма да плащат таксата. България е поканена за непостоянен член, както повечето от другите поканени страни.

От президентството съобщават, че в отговора си до президента на САЩ българският държавен глава подчертава значението на мирните инициативи на президента Доналд Тръмп за деескалацията на редица военни конфликти. Румен Радев изразява надежда, че оказаната от Доналд Тръмп подкрепа за ролята на дипломацията ще доведе до постигането на устойчиви мирни решения в Газа и в глобален план. Президентът Радев откроява и признанието за българската дипломация с назначаването на български дипломат (Николай Младенов) като Върховен представител за Газа в Съвета за мир.

В отговора си българският държавен глава прави преглед и на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите. Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността, цитира писмото на Радев президентството. "24 часа" съобщи, че премиерът в оставка Росен Желязков лети към Давос, където утре ще бъде учреден Съветът.

Водещите европейски страни вероятно ще бойкотират присъединяването към т.нар. “Съвет за мир”, който американският президент Доналд Тръмп реши да организира тържествено в Давос в четвъртък сутринта, съобщи FT.

До вчера бе известно, че френският президент Еманюел Макрон няма да подпише този документ. След това стана ясно, че премиерът на Великобритания Киър Стармър също ще бойкотира инициативата.

Германия също отхвърли инициативата. Германският канцлер Фридрих Мерц изрази загриженост, че Бордът е инструмент за икономическа доминация на САЩ под прикритието на дипломация. Берлин настоява за решаване на конфликтите чрез съществуващите европейски структури и НАТО.

Украйна също няма да се присъедини. Въпреки че първоначално се водеха преговори, стана ясно, че Володимир Зеленски де факто е отхвърлил условията на Тръмп. Причината е, че уставът на „Борда за мир“ предвижда „замразяване“ на конфликтите по текущата фронтова линия, което Киев определя като неприемливо за суверенитета на страната.

Швеция също отказа да се присъедини към “Съвета за мир”. Отговорът на Норвегия също ще бъде "Не".

Израел и Азербайджан твърдо подкрепиха инициативата на Тръмп. Унгария, Беларус, Казахстан вероятно също ще подкрепят инициативата. Русия все още обмисля отговора си.

Много участници във форума в Давос възприеха сравнението, което губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм даде за Доналд Тръмп: "Той е Т-Рекс: или се изправяш срещу него лице в лице, или той те изяжда, по един или друг начин". Поканените: Известни са 49 държави и Европейската комисия, които Тръмп е поканил в своя "Борд на мира", който според самия него ще има цели и извън Газа. Това са: Албания, Аржентина, Австралия, Австрия, Бахрейн, Беларус, Бразилия, България, Канада, Кипър, Египет, ЕК, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Индия, Индонезия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Йордания, Казахстан, Мароко, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай, Полша, Португалия, Катар, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, Сингапур, Словения, Южна Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Турция, ОАЕ, Великобритания, Украйна, Узбекистан, Виетнам.

Уставът: Според устава на бъдещата организация, тя ще действа извън съществуващия международен ред, като неин председател ще бъде Доналд Тръмп. Всички участници се съгласяват да спрат конфликтите по линиите на фронта.

Член 1.1:

„Бордът за мир се установява като върховен арбитражен орган за прекратяване на активни военни конфликти, действащ извън бюрократичните ограничения на съществуващите международни организации.“

Член 2.4 (За лидерството):

„Бордът се ръководи от Постоянен председател с право на окончателно вето върху всички решения, касаещи териториално разпределение и разходване на средства за възстановяване.“ (Бел.ред.: В приложението към документа Доналд Тръмп е посочен като титуляр на този пост).

Глава III: Механизъм за прекратяване на огъня

Член 7.2 (Точката за „замразяване“):

„Всички военни действия се прекратяват незабавно по протежение на текущата линия на съприкосновение (Current Line of Contact). Страните се задължават да запазят позициите си, докато Бордът не определи окончателния статут на териториите чрез икономически споразумения.“

Член 7.5 (За сигурността):

„Поддържането на мира в демилитаризираните зони ще се осъществява от сили, предоставени от регионалните държави-партньори, без пряко военно участие на Съединените щати, освен в случаи на въздушно разузнаване.“

Глава V: Членство и финансиране

Член 12.1 (Финансовата вноска):