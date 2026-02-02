Прокуратурата: Води се разследване за убийство на тримата мъже

Става дума за изключително тежко престъпление, води се досъдебно производство за убийството на повече от две лица. Това обяви пред журналисти окръжният прокурор на София Христина Лулчева. Тя и директорът на областната дирекция на МВР-София Тихомир Цонев дадоха специален брифинг за откритите тела на тримата мъртви мъже край хижа до прохода "Петрохан". По думите на Лулчева разследването е по чл.116 от Наказателния кодекс.
Всичко е започнало след като в понеделник около 11:20 часа чрез телефон 112 е подаден сигнал за опожарена сграда. В близост до нея са открити трима мъртви мъже, разказа Цонев. По негови думи телата им не са опожарени, но той отказа да каже дали по тях има огнестрелни рани с аргумента, че още се правели експертизи.
По първоначални данни хижата, която е бившата хижа "Петрохан" и в момента се стопанисва от частно лице, е частично опожарена. На малко разстояние от нея са открити телата на три лица от мъжки пол. Районът е труднодостъпен и се намира в гориста местност, обясни още полицейският шеф.
Незабавно е сформирана оперативно-следствена група с участието на служители от Главна дирекция "Национална полиция", ОДМВР – София и РУ – Годеч. В момента се извършват процесуално-следствени действия и оглед на местопроизшествието.
Към този етап не може категорично да се посочи причината за смъртта на мъжете. Предстои назначаване на съдебномедицински експертизи, които да установят дали има огнестрелни рани и каква е точната причина за смъртта.
"Телата не са овъглени. Към момента няма данни дали са се чули изстрели. Тепърва разследването ще покаже дали е имало, откъде и дали има други съпричастни лица. Знаем, че лицата са живеели в хижата", съобщи старши комисар Цонев.
"Огледът във вътрешността на хижата все още не е започнал, тъй като обстановката не е напълно безопасна. Предполага се, че в сградата има газови бутилки. След като пожарните служби дадат уверение, че няма риск, разследващите ще пристъпят към действия и вътре в обекта", каза той и добави: "В момента, в който получим уверение, че е безопасно да се влезе в нея, ще знаем какво има в хижата В самото начало на разследването сме. Към настоящия момент няма свидетели, които да са в зоната на хижата".
Подлежи на установяване каква е дейността на тези хора, какво оръжие имат, с каква цел е обитавана хижата. Всички версии и обстоятелства ще бъдат проверени, за да установим каква е причината за това тежко престъпление", заяви на свой ред окръжният прокурор на София-област Христина Лулчева.
Към момента няма установени свидетели, намирали се в района по време на инцидента. Няма и задържани.