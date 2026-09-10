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Транспортният министър призна за откази на новите влакове "Шкода"

Производителят работи за отстраняване на повредите

Днес, 16:10
Новите "Шкоди" трябваше вече да пътуват между Шумен и Варна, но пускането им се отложи.
Булфото
Новите "Шкоди" трябваше вече да пътуват между Шумен и Варна, но пускането им се отложи.

Има технически откази на новите мотриси "Шкода", които миналия месец влязоха в експлоатация. Едни са по-сериозни, други - не толкова. Това обясни днес на блиц контрол в транспортната комисия министър Георги Пеев. Той беше попитан от депутати за два известни технически проблема с влаковете - за единия "Сега" писа, на гара Бобошево, а другият е от 23 август в Горна Баня. 

Случва се да не се отваря врата, тоалетната нещо да заяжда, изброи министърът от какво естество са проблемите. Има и технически проблеми, свързани с управлението. Нещо като влезе в реални ситуации винаги се проявяват непредвидени елементи, посочи Пеев. Той допълни като фактор и факта, че когато идва една нова техника, трябва време да се свикне с нея и "да се натрупат навици", но подчерта, че няма предвид, че машинистите не са достатъчно добре обучени или че не са компетентни. "Все пак има детайли, с които трябва да свикнат", обясни министърът.

Отстраняването на подобни неизправности и цялата поддръжка са изцяло ангажимент на производителя, гарантира още Пеев. Той обяви, че ако отказите продължат с тази честота, ще се вземат мерки, но не уточни какви ще са те. 

Тази седмица новите мотриси трябва да започнат да обслужват линии между Варна и Шумен. Пускането им в Североизточна България обаче се отложи.

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Ключови думи:

Шкода, железници, влакове, нови мотриси, БДЖ

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