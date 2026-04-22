Двама са загинали и 16 са ранени в катастрофа с автобус при Малко Търново

22 Апр. 2026Обновена
"Ситуацията е тежка. Опитваме се да помогнем на хората, на терен сме и правим каквото можем" каза кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
Трагичен инцидент с двама загинали и десетки ранени стана тази сутрин на 2 километра от ГКПП "Малко Търново", съобщи БНТ.

Автобус с украинска регистрация е свършил горивото, отбил е встрани от пътя, като пасажерите са слезли. В един момент возилото само е тръгнало назад. На място е убило двама, а 16 души са ранени.

Кметът Илиан Янчев е създал спасителен център в града, където се настаняват оцелелите. Пострадалите са в болницата в граничния град с различни травми - счупени ръце, крака, травми на главите.

От МВР съобщиха,  че в 7.05 ч. е получен сигнал за пътно-транспортно произшествие с обърнат украински автобус на пътя Бургас - Малко Търново, непосредствено преди ГКПП "Малко Търново" в посока Турция. По списък в автобуса са били 37 пътници и двама шофьори - общо 39 украински граждани. Автобусът е в канавката и до момента са извадени всички пътници и водачите. Шестима души са транспортирани към здравни заведения в Бургас, а десет души са откарани в центъра на "Бърза помощ" в Малко Търново.

По данни на БНР пътниците са украински граждани, живеещи в Бургас, тръгнали на екскурзия в Турция.

 

