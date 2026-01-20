Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Свързвана с Радев партия ще избира нов лидер през февруари

"България Може" насрочи национална конференция в столичния парк-хотел „Москва“

Днес, 10:52
Бившият президентски съветник Александър Маринов беше сред учредителите на партията и влезе в тясното й ръководство.
БГНЕС
Бившият президентски съветник Александър Маринов беше сред учредителите на партията и влезе в тясното й ръководство.

Ден след като Румен Радев създаде прецедент като обяви, че подава оставка като президент, свързвана с него партия съобщи, че ще избере нов лидер през февруари – около месец преди предсрочните избори. Става въпрос за "България Може", учредена в края на 2024 г., с участието на Александър Маринов – бивш съветник на държавния глава, който оглави Изпълнителния съвет на партията. Иначе формацията се ръководи от съпредседатели – икономиста Кузман Илиев и ексдепутата Иво Русчев.

Илиев е бил кандидат за депутат от листите на ВМРО, както и ръководител на "Съюза за стопанска инициатива" – работодателска организация, в която основна фигура беше покойният бизнесмен Алексей Петров. Русчев беше депутат от "Възраждане", изгонен след вътрешнопартиен скандал с лидера Костадин Костадинов.

От "България Може" отричаха, че партията е създадена по указание на Радев, но признаваха, че по редица въпроси възгледите им съвпадат с тези на президента в оставка. По повод промените в Изборния кодекс формацията обяви, че иска "да се възстанови изцяло машинното гласуване с електронно отчитане и пълно ръчно преброяване на контролните разписки", тоест, същата позиция като Радев. Съвсем наскоро "България Може" излезе с позиция, че категорично се противопоставя на опити да бъде включена българската държава в т.нар. "Коалиция на желаещите" в подкрепа на Украйна.

На 21 февруари партията ще проведе национална конференция в столичния парк-хотел "Москва". Според програмата й тя ще промени устава си, ще приеме политическа резолюция и ще избере ръководни и контролни органи.

Тъй като времето до предсрочния вот е малко, очакванията са, че Радев ще потърси вече регистрирана партия, към която да се присъедини, а не тепърва да учредява нова. Конференцията на "България Може" му предлага такава възможност.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

България може, Румен Радев

Още новини по темата

Доган пръв се закле във вярност на Радев
20 Яну. 2026

Водещи световни медии отразиха оставката на Радев
20 Яну. 2026

Румен Радев подаде оставка като президент

19 Яну. 2026

Назарян е готова за президент
18 Яну. 2026

Радев дава втория мандат на ПП-ДБ в сряда
13 Яну. 2026

ГЕРБ ще върне веднага неизпълнен мандата за кабинет
09 Яну. 2026

Радев бави първия мандат за кабинет
06 Яну. 2026

Преходът незнайно накъде продължава и през 2026 г.
01 Яну. 2026

Радев назначи своя съветничка за посланик във Финландия
30 Дек. 2025

Радев уважи местен референдум, но замълча за друг
20 Дек. 2025

Радев връчва първия мандат след Нова година
19 Дек. 2025

ИТН поиска да се върнат на Радев колите на НСО
19 Дек. 2025

Нека Радев да си спомни, че е президент
19 Дек. 2025

Възможностите за ново правителство се топят
18 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?