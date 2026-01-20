Свързвана с Радев партия ще избира нов лидер през февруари

Ден след като Румен Радев създаде прецедент като обяви, че подава оставка като президент, свързвана с него партия съобщи, че ще избере нов лидер през февруари – около месец преди предсрочните избори. Става въпрос за "България Може", учредена в края на 2024 г. , с участието на Александър Маринов – бивш съветник на държавния глава, който оглави Изпълнителния съвет на партията. Иначе формацията се ръководи от съпредседатели – икономиста Кузман Илиев и ексдепутата Иво Русчев.

Илиев е бил кандидат за депутат от листите на ВМРО, както и ръководител на "Съюза за стопанска инициатива" – работодателска организация, в която основна фигура беше покойният бизнесмен Алексей Петров. Русчев беше депутат от "Възраждане", изгонен след вътрешнопартиен скандал с лидера Костадин Костадинов.

От "България Може" отричаха, че партията е създадена по указание на Радев, но признаваха, че по редица въпроси възгледите им съвпадат с тези на президента в оставка. По повод промените в Изборния кодекс формацията обяви , че иска "да се възстанови изцяло машинното гласуване с електронно отчитане и пълно ръчно преброяване на контролните разписки", тоест, същата позиция като Радев. Съвсем наскоро "България Може" излезе с позиция , че категорично се противопоставя на опити да бъде включена българската държава в т.нар. "Коалиция на желаещите" в подкрепа на Украйна.

На 21 февруари партията ще проведе национална конференция в столичния парк-хотел "Москва". Според програмата й тя ще промени устава си, ще приеме политическа резолюция и ще избере ръководни и контролни органи.

Тъй като времето до предсрочния вот е малко, очакванията са, че Радев ще потърси вече регистрирана партия, към която да се присъедини, а не тепърва да учредява нова. Конференцията на "България Може" му предлага такава възможност.