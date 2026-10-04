Съдът ще гледат мярката на заподозрения за убийството в Пловдив

Окръжният съд в Пловдив ще се гледа днес от 14 ч. мярката на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Окръжна прокуратура - Пловдив ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража" спрямо 51-годишния Славчо Мегеров. Той бе арестуван в София в сряда вечер. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения.

Според събраните до момента доказателства, фаталният инцидент се е разиграл на 30 септември около 1:00 часа след полунощ в жилищна кооперация в Пловдив. Филипов е бил убит с огнестрелно оръжие. След подаден сигнал на тел. 112, на място незабавно са пристигнали полицейски и медицински екипи, които само са констатирали смъртта на бизнесмена. Разследващите са категорични, че извършителят и жертвата са се познавали.