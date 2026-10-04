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Съдът ще гледат мярката на заподозрения за убийството в Пловдив

Окръжната прокуратура иска "задържане под стража" за Славчо Мегеров

Днес, 08:35
Задържането в София на Славчо Мегеров, заподозрян за убийството на Илиян Филипов.
Булфото
Задържането в София на Славчо Мегеров, заподозрян за убийството на Илиян Филипов.

Окръжният съд в Пловдив ще се гледа днес от 14 ч. мярката на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Окръжна прокуратура - Пловдив ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража" спрямо 51-годишния Славчо Мегеров. Той бе арестуван в София в сряда вечер. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения.

Според събраните до момента доказателства, фаталният инцидент се е разиграл на 30 септември около 1:00 часа след полунощ в жилищна кооперация в Пловдив. Филипов е бил убит с огнестрелно оръжие. След подаден сигнал на тел. 112, на място незабавно са пристигнали полицейски и медицински екипи, които само са констатирали смъртта на бизнесмена. Разследващите са категорични, че извършителят и жертвата са се познавали.

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Ключови думи:

Славчо Мегеров, Илиян Филипов

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