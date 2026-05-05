Съдия си направи странен отвод по дело срещу Волгин за Народния съд

Европейски парламент Петър Волгин смята, че членството на България в ЕС е повлияло негативно на развитието и управлението на държавата, но няма нищо против заплатата си на евродепутат.

Върховен съдия си е направил отвод по гражданското дело, заведено от 104-годишна жертва на комунистическите репресии срещу бившия водещ от БНР, а сега евродепутат от "Възраждане" Петър Волгин.

Това видя "Сега" в регистъра на Върховния касационен съд, който ще разгледа казуса като трета инстанция по жалба на наследника на Ц.Г.

Досега две инстанции приеха, че носталгията по народния съд на Волгин не е нанесла вреди на жената. Ц.Г. заведе делото през 2023 г. заради статуса на Волгин във Фейсбук, че "достатъчно е да погледаш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд".

Съдиите смятат, че Волгин е прекрачил границите на журналистическата етика, както и на свободата на словото с изказването си, възхваляващо Народния съд. Той обаче няма как да е причинил с думите си вреда на жена, която е жертва на комунистическия режим, но не и на самия Народен съд. За нея остава само моралното удовлетворение, че с делото е отворен обществен дебат.

Съпругът на Ц.Г. е изчезнал няколко дни след 9 септември 1944 г., като е прието, че е убит без съд и присъда. Затова преди 1989 г. семейството претърпяло редица ограничения на своето местоживеене, избор на професия и възможности за образование. Тя е жертва на друг вид репресия, не на Народния съд, приеха съдиите.

Градският съдия припомня практиката на съда в Страсбург, че възхвалата на Народния съд не може да бъде защитена като свобода на словото.

Във върховния съд делото се пада на съдиите Емил Томов, Драгомир Драгнев и Геновева Николаева. Оказва се обаче, че съпругата на съдията Томов има роднини по майчина линия от същата махала като изчезналия съпруг на ищцата. Родство с жители на същото село има и съдията Томов по линия рода на своята майка, се казва в съдебното определение. Тъй като отношението към събитията от есента на 1944 г., засягат общността, свързана с това място, Томов се отвежда, за да се избегнат съмнения за пристрастие, независимо от това, че съдията няма лични пристрастия към тези събития от миналото, нито знае факти, свързани конкретно с пострадалия и неговото семейство.

През август 2025 г. бившият радиоводещ от БНР спечели на първа инстанция и колективното дело, заведено заради негови изказвания от близки на убити и пострадали от комунистическия режим и Народния съд.

На 27 април Софийският апелативен съд е потвърдил това решение. Сега вероятно и този казус ще се озове във върховния съд.