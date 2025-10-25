104-годишна жертва на комунизма загуби дело срещу Волгин

Носталгията по Народния съд на бившия водещ на БНР, а сега евродепутат от "Възраждане" Петър Волгин, не е нанесла вреди на 104-годишна жертва на комунистическите репресии. Това е изводът от решението на Софийския градски съд по делото, заведено от възрастната дама Ц.Г. срещу Волгин. Съдия Йоана Генжова се произнася като втора инстанция и потвърждава решението на Софийския районен съд. Нейното решение също не е окончателно и може да бъде атакувано пред Върховния касационен съд.

Жената заведе делото през 2023 г. заради статуса на Волгин във Фейсбук, че "достатъчно е да погледаш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд".

Софийският районен съд обаче отхвърли иска на Ц.Г. за 5001 лв. и я осъди да плати на Волгин 1200 лв. разноски по делото. Волгин е прекрачил границите на журналистическата етика, както и на свободата на словото с изказването си, възхваляващо Народния съд. Той обаче няма как да е причинил с думите си вреда на жена, която е жертва на комунистическия режим, но не и на самия Народен съд. За нея остава само моралното удовлетворение, че с делото е отворен обществен дебат, прие като първа инстанция районният съдия Андрей Георгиев. Сега съдия Генжова потвърждава тези изводи, а в тежест на Ц.Г. остават още 800 лв. разноски за тази инстанция.

Съпругът Ц.Г. е изчезнал няколко дни след 9 септември 1944 г., като е прието, че е убит без съд и присъда. Затова преди 1989 г. семейството претърпяло редица ограничения на своето местоживеене, избор на професия и възможности за образование. Тя е жертва на друг вид репресия, не на Народния съд, приемат съдиите. Затова е засегната от Волгин, но "с оглед собственото си възприятие на неговите убеждения, а не в причинна връзка със съдържанието на употребените изрази".

Градският съдия припомня практиката на съда в Страсбург, че възхвалата на Народния съд не може да бъде защитена като свобода на словото.

Изявлението на Волгин може да засегне достойнството на пострадалите от решенията на Народния съд и техните наследници, категоричен е съдът. В случая статусът на Волгин е от 1 февруари 2023 г. - ден, който е посветен на възпоменанието на всички жертви на комунистическия режим, като тази дата е избрана, защото на този ден през 1945 г. Народният съд е постановил първите си присъди. "Изявлението на Волгин създава внушение, че съществуването на Народния съд е било оправдано и необходимо като средство за разправа с богатите. То не е исторически анализ, нито може да се възприеме тезата на Волгин, че се касае за тема с обществена значимост в настоящето, пренесена в контекста на миналото", пише още в решението на съда.

И се припомня, че свободата на словото и на журналистите, за какъвто се представя Волгин, не е неограничена, а се подчинява на изискването за добросъвестност и спазване на журналистическата етика, което в случая е нарушено. "Независимо от това, правилно първоинстанционният съд е приел, че предявеният иск подлежи на отхвърляне, тъй като не е налице причинно-следствена връзка между изявлението на Волгин и претърпените от ищцата вреди", прави извод съдът.

Наскоро бившият радиоводещ от БНР спечели на първа инстанция и колективното дело, заведено заради негови изказвания от близки на убити и пострадали от комунистическия режим и Народния съд.

