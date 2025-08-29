Жертви на комунизма не успяха да осъдят Волгин

Бившият радиоводещ от БНР, а сега евродепутат от "Възраждане" Петър Волгин спечели колективното дело, заведено заради негови изказвания от близки на убити и пострадали от комунистическия режим и т.нар. Народен съд. За решението на Софийския градски съд Волгин сам се похвали във "Фейсбук", като написа, че "това решение на съда е важно, защото слага спирачка пред опитите на днешните правоверни психодесни фанатици да обезсилят свободата на словото и да накарат всички ние да мислим и говорим едно и също". "В това дело победи не Петър Волгин, победи плурализмът", завършва той. Той отрича да е оправдавал "комунистическия Народен съд" и да е "възхвалявал комунизма". "А всеки нормален историк, а не от тези, в чиито глави кънтят овехтели атникомунистически лозунги, ще ви каже, че Народният съд от 1944-1945 г. е издал както справедливи присъди, така и неправомерно е осъдил немалко хора", настоява още евродепутатът.

Колективният иск срещу него беше в три точки - съдът да признае, че с публичните си изказвания Волгин засяга паметта на жертвите на комунистическия режим и наранява душевно членовете на техните семейства, като изказванията му са противоправни като противоречащи на закона и са направени умишлено и злонамерено. Второто е Волгин да бъде осъден да преустанови тези си изказвания. Третото е на колективния интерес да бъде присъдено обезщетение от 100 000 лв.

С решението си, с което "Сега" се запозна, обаче съдия Биляна Магделинова приема, че в изказванията на Волгин (вижте ги по-долу) няма положителна оценка за дейността на Народния съд. Според съда препратките му към историческите събития са обусловени от неодобрението му към настоящото управление на страната, което му дава основание да призовава към промяна на статуквото с радикални средства, каквито са използвани след 9 септември 1944 г.

Освен това към датата на публикациите той не е бил член на политическа партия, а е изразявал личното си мнение, "като журналист и човек с активна гражданска позиция, както и възмущението си от начина, по който се управлява българската държава".

Съдията пише още, че още от ученическите си години Волгин има активна гражданска позиция и критикува управлението на държавата и лицата, занимаващи се с него. Преди 1989 г. се вдъхновява от идеите за демократизиране на тогавашното общество, а след 1989 г. отново критикува управлението на държавата, като смята водената от нея политика за недостатъчно независима и съобразена с интересите на България като суверенна държава.

В решението се отбелязва, че в действителност има обществен консенсус за негативното възприемане дейността на Народния съд. То намира израз и в приетия Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. В чл. 1, ал. 1 от този закон се посочва, че Българската комунистическа партия е дошла на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на "чужда сила, обявила война на България" и в нарушение на действащата тогава Конституция от 1879 г.

"Този закон има декларативен характер и неговото приемане не отменя регламентираните в Конституцията основни права на гражданите, каквито са правото на всеки да мисли свободно, правото на всеки свободно да формира своите убеждения, правото на всеки да изразява мнение и да го разпространява чрез слово или по друг начин", посочва съдия Магделинова. Тя обяснява, че правото на изразяване на мнение и ограничено единствено от забраната то да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността. "Не може да се направи извод, изразеното в процесните публикации лично мнение, да се е отразило на правата и доброто име на ищците, което да обуслови ангажиране на неговата отговорност за обезщетяване на настъпили вреди", смята съдът. И продължава, че "да се приеме, че е противоправно публикуването на мнение, с което журналист-политически анализатор изразява неодобрение от начина, по който се управлява държавата, и призовава за промени, би довело до ограничаване на регламентираните в Конституцията основни права на граждани".

"Дейността на Народния съд - за историците"

Съдията обяснява в решението си, че това дело не е мястото да се анализира дейността на Народния съд в исторически план. Това било работа на историците, "които на професионална основа могат да направят обоснован анализ и изводи за всеки конкретен случай, на база съществуващите множество писмени източници". Относимо към делото е дали с публикациите си Волгин е действал противоправно. Отговорът на този въпрос е "не", тъй като изразяването на мнение по обществено-политически въпроси не е забранено, както и обсъждането на исторически факти в контекста на настоящото и при оценка управлението на страната, като проява както на лично мнение, така и като средство за обосноваване политическите възгледи на автора.

Като отхвърля иска съдът присъжда на Волгин да бъдат платени 15 лв. за държавна такса и 3000 лв. за адвокатско възнаграждение.

ИЗКАЗВАНИЯТА НА ВОЛГИН

В исковата молба се сочат редица изказвания на Волгин. Първото е още от 9 септември 2017 г., когато той пише в личния си профил във Фейсбук, че "9 септември 1944 г. е една от малкото дати в българската история, когато тържествува справедливостта. Наказани са хората, въвлекли България на страната на нацистка Германия, наказани са българските фашисти, които са убивали българи. (...) На България днес е нужен нов 9-ти септември и нов Народен съд. Голяма част от българския политически, икономически и медиен/!/ елит заслужава да застане пред него. (...)."

На 21 февруари 2018 г. Волгин разпространил на сайта pogled.info написана от него статия със заглавие "За Народния съд - без истерии", в която нарича всеки, който не споделя неговото мнение за "справедливия народен съд", "конюнктурни историци или обикновени илитерати". Той прави и паралели между законния трибунал в Нюрнберг и българския народен съд като пропуска, че дори част от висшия ешелон на нацистката върхушка не е получил смъртни присъди, доколкото убитите в България от Народния съд са буквално хиляди. Общият контекст на статията, пишат ищците, е, че т. нар. Народен съд, нито е "комунистическо извращение", нито нещо необичайно.

А на 1 февруари 2023 г. Волгин пише във Фейсбук: "Достатъчно е да погледнеш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд".

Срещу Волгин има още едно дело, свързано с изказванията му за Народния съд. Той го спечели на първа инстанция, но решението е обжалвано от ищцата. Процесът беше насрочен за февруари т.г. от Софийския градски съд. Тогава съдът го е приел за изяснено, но все още решение няма. Припомнете си казуса тук:

