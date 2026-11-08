Съдиите са на финалната права в изборите за ВСС

Съдиите са на финалната права в изборите за шестима членове на Висшия съдебен съвет. Кандидатите са 21. На първия тур в събота никой от номинираните не събра минимум 50% от действителните гласове. Затова днес вотът се повтаря между всички кандидати. Ако и днес не бъде изпълнено условието за 50% + бюлетина, за избрани се приемат шестимата с най-много гласове.

В избирателните списъци има 2275 съдии. Вчера гласувалите бяха 1870. Условието днешният избор да бъде приет за редовен е в него участват поне 33% от съдиите. Още по обяд това условие беше изпълнено - избирателната активност към 13:00 ч. беше 47,96%.

Пред bTV преди дни Велислав Величков, който е депутат от ПП, обяви, че знае имената на съдиите, които ще бъдат избрани. По думите му те циркулират из цялата страна на листче. Той го даде и на водещата Цветанка Ризова, за да може да свери в неделя дали това са избраните кандидати. На въпрос дали това са достойни кандидати, той отговори, че "достойните хора не участват в листчета, тях ги избират заради авторитета им и доказаните им нравствени качества". Величков предостави списъка и на "Сега", но ще се въздържим да го публикуваме, преди да бъдат обявени окончателните резултати. Той коментира, че след вота в събота "има едно име само, което не съвпада с листчето, и то е на съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд, която е професионалист и достоен кандидат". "В много голяма близост до шестия обаче бяха вчера последният от листчето и двама свестни съдии от ВКС, ВАС и СГС, дано успеят днес", допълни той. (Виж гласовете от вчера по-долу.)

Куриози

Денят не мина без куриози. Във вайбър група на съдии от голям съд се разпространяваше предупреждение към съдиите да внимават, като гласуват, защото бюлетините били наръсени с някакъв "прашец", който скривал определени кандидати и "при допир излиза, че си гласувал за други". Съобщенията бяха разспространени и от групата "Правна лудост" . Нито един съдия от тези, с които "Сега" разговаря, не беше попаднал на бюлетина с прашец.

Как се гласува

Съдиите са разпределени в 30 избирателни секции - в областните градове, като в София са 4 - две в Съдебната палата, една в сградата на Върховния административен съд и една в сградата на Софийския районен съд.

След 18:00 ч. членовете на избирателните секции отвориха урните и започнаха за броят. Накрая те съставят протокол за резултатите от гласуването. Този процес се заснема и се излъчва на сайта на ВСС в реално време. За разлика от прокурорските избори, тук бюлетините се показват на камерата, както и на всички членове на комисията. Според правилата до 21:00 ч. протоколите от секциите трябва да се пратят до избирателната комисия, а до 23:00 трябва да е обявен и резултатът от вота.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите - четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската.

Изборите на прокурорите вече минаха. Следователите се събират на 14 и 21 ноември. Парламентът трябва да запълни квотата си около 19 ноември, като изслушването на кандидатите приключи тази седмица.

Ето кой колко гласа получи в събота:

Мария Терзийска - зам.-председател на Окръжния съд във Варна: 910 Светлана Калинова - съдия във Върховния касационен съд: 689 Даниела Александрова - зам.-председател на Софийския районен съд: 655 Веселка Златева-Кожухарова - председател на Административния съд в Пазарджик: 623 Васил Петков - съдия във Военно-апелативния съд: 605 Надя Пеловска-Дилкова - председател на Окръжния съд във Враца: 551 Емилия Василева - съдия във Върховния касационен съд: 546 Младен Димитров - председател на Районния съд във Велико Търново: 539 Тодор Тодоров - съдия във Върховния административен съд: 495 Красимир Мазгалов - зам.-председател на Софийския градски съд: 484 Явор Колев - съдия във Върховния административен съд: 482 Владимир Вълков - съдия в Софийския апелативен съд: 481 Стою Згуров - съдия в Софийския градски съд: 405 Роман Николов - съдия в Районния съд в Брезник: 388 Албена Момчилова - съдия в Софийския районен съд: 381 Асен Цветанов - председател на Районния съд в Раднево: 365 Весела Евстатиева - зам.-председател на Окръжния съд в Пловдив: 270 Стефан Илиев - съдия в Софийския апелативен съд: 238 Красимира Милачкова - съдия в Административния съд - София-град: 209 Красимира Донева - съдия в Районния съд в Бургас: 185 Васил Пеловски - съдия в Административния съд във Варна: 172

Как протече изслушването на кандидатите си припомнете тук:

Съдиите питаха кандидатите за ВСС за подслушването, Сарафов и Брендо