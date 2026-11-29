Двама от пострадалите при инцидента по време на мача между “Олимпик“ - Марсилия и "Левски" вече са в България. Феновете бяха транспортирани с военния самолет “Спартан“, който пристигна тази нощ на летище “Васил Левски“ в София, предава БГНЕС.

Двамата пациенти са настанени във Военномедицинската академия, където им се извършват необходимите медицински прегледи. По информация на здравния министър Катя Ивкова, те са без опасност за живота.

Общо 11 души пострадаха при инцидента в четвъртък по време на срещата между френския тим и "Левски". Един от тях обаче все още не може да бъде върнат у нас заради здравословното си състояние.

Лекарите от болница “Норд“ в Марсилия не са дали разрешение за транспортирането му със самолет, тъй като състоянието му не позволява подобно пътуване. Има вероятност да се наложи оперативна намеса, а пациентът ще остане под лекарско наблюдение.