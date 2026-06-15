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МВР ще подава в НАП съмненията си за хора в скъпи автомобили

Столичната полиция спря гонка в "Люлин" и хвана 15 годишен да вози родителите си в семейната кола

15 Юни 2026Обновена
Директорът на СДВР Николай Пелтеков
Скрийншот видео СДВР
Директорът на СДВР Николай Пелтеков

Столичната полиция ще подава на НАП съмненията си за хора в скъпи автомобили, движещи се из София. Това стана ясно по време на брифинг на директора на СДВР Николай Пелтеков. Той обяви в прав текст, че дирекцията ще си сътрудничи с Националната агенция за приходите, като ще предоставя информация за лица, управляващи скъпоструващи автомобили, при които има съмнения относно произхода на средствата за придобиването им. Полицаят не посочи по какви точно признаци ще разпознават тези хора, както и нормативната база, по която ще се дава информацията. Не става ясно и какво точно ще ги прави въпросните лица приходната агенция. Не се разбира и защо досега СДВР не е правило това, което ще прави чак сега=

В същото време Пелтеков се похвали, че столичната полиция е хванала 15-годишен да вози и двамата си родители в семейната кола и, че е спряла гонка в квартал в София. 

В полунощ в неделя срещу понеделник полицията в София е преустановила провеждането на гонка, съобщи директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Шофьорите се били събрали пред голяма търговска верига в столицата - в столичния квартал "Люлин", като се готвели да участват в незаконна гонка. Два автомобила са спрени от движение, а на всички установени шофьори са съставени актове.

Главен комисар Пелтеков припомни, че от 13 май на територията на СДВР се провежда акция с цел превенция срещу пътния травматизъм на територията на София, като с нея са ангажирани огромен брой служители.

В рамките на засилените проверки на територията на Трето районно управление в София е установено 15-годишно дете, управлявало автомобил, предоставен от родителите му. В колата се возили и двамата родители, като бащата бил във видимо нетрезво състояние.

От СДВР съобщиха още, че откриват специален имейл адрес за подаване на сигнали от граждани, свързани с рисково шофиране, незаконни гонки и други нарушения на пътя.

„Столичната дирекция на вътрешните работи е обявила нулева толерантност към всякакъв вид престъпна дейност – от силови престъпления и незаконни гонки до корупционни прояви“, заяви патетично директорът на СДВР.

 

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Ключови думи:

гонка, СДВР

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