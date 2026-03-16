Румен Радев оглави листи в Бургас и 25-и столичен район

Две листи ще оглави бившият президент Румен Радев на предстоящите парламентарни избори на 19 април. Той ще бъде водач в Бургас и 25-и избирателен район в София от коалицията "Прогресивна България". За това съобщиха от пресцентъра на формацията ден преди изтичането на крайния срок за регистрация на листите на участниците във вота.

В Кърджали коалицията издига бившият вътрешен и правосъден министър Иван Демерджиев. Той е познат от служебните кабинети на Радев. Кърджали е познат като бастион на ДПС, където партията номинира за водач лидера си Делян Пеевски.

И други членове на служебни правителства на Радев присъстват в листите. Експремиерът Гълъб Донев е водач в Пазарджик. Илин Димитров, който беше министър на туризма, оглавява листата във Варна. Димитър Стоянов - бивш началник на щаба на ВВС, който заемаше редица постове покрай експрезидента, като министър на отбраната, главен секретар на "Дондуков" 2 и секретар по отбраната, сега ще се бори за депутатско място в Хасково. Също и Явор Гечев - ексминистър на земеделието, назначаван от Радев, който оглавява листата в Кюстендил. И бившият служебен екоминистър Росица Карамфилова - в Благоевград, и регионалният Иван Шишманов - във Враца.

Забелязват се и близки до Радев хора от сектора за сигурност. Като Румен Миланов, който в миналото е оглавявал НСБОП, НСО и жандармерията, а сега е преподавател. Той води листата на "Прогресивна България" в Софийска област. Иван Лалов - генерал от ВВС, бивш командир на авиобаза "Граф Игнатиево", ще се състезава за място от Пловдив-област. Майор Цветомир Цветанов - началник на военното окръжие във Видин, ще води листата в града.

Бившият кадър на БСП и евродепутат Петър Витанов ще води коалицията в Перник. Димитър Здравков - съветник на Радев на "Дондуков" 2 по образованието и иновациите, се състезава в Плевен. Слави Василев - познат като медиен коментатор и отколешен поддръжник на бившия държавен глава, е начело на листата в Силистра.

Има и няколко известни спортисти - световният и европейски шампион по плуване Петър Стойчев (Смолян), който е бил служебен министър на спорта през 2013 г.; Ивет Горанова - олимпийски шампион по карате от игрите в Токио 2020 г. (Ловеч); Владимир Николов - волейболист (Пловдив-град).

Сред другите водачи са:

Янка Тянкова - юрист и преподавател във Великотърновския и Варненския свободен университет (Велико Търново);

Николай Косев - предприемач (Габрово);

Румен Мунтянов - секретар на общината в Добрич и кандидат в града;

Димитър Петров - старши юрисконсулт на Столичния общински съвет (Монтана);

Маломир Власов - предприемач (Стара Загора);

Живка Бучуковска - главен архитект на общината на Русе и кандидат в града;

Весела Момчева-Таун - предприемач (Сливен);

Михаела Доцова - юрист от министерството на околната среда (23 МИР София);

Стефан Белчев - бил е зам.-министър на финансите, директор на държавната финансова инспекция, доскоро ръководител на инспектората към финансовото министерство (24 МИР София);

Александър Пулев - финансист, работил в Уникредит, Ситигруп, EY и ЕБВР (Стара Загора);

Илко Илиев - предприемач, собственик на компанията "Мебел-Стил" (Търговище);

Явор Плашилски - лекар (Шумен);

Енчо Керязов - артист, зам.-кмет на Ямбол и кандидат в града.