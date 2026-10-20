Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Протести срещу Радев и здравната система има в центъра на София

Докато премиерът говори за сглобка, откри завод на Делян Добрев от ГЕРБ, контрира Асен Василев

20 Окт. 2026Обновена

Различни граждански демонстрации се засичат по време в центъра на София.

От 18 часа започна протестът на инициативния комитет "Бъдеще в България", създаден от медици и студенти. Пред здравното министерство те настояват за реформа в системата, подобряване на заплащането и условията за специализация.

Малко по-късно започна демонстрация пред президентството срещу външната политика на премиера Румен Радев и държавния глава Илияна Йотова. Поводът за недоволството конкретно дадоха атаките срещу кораби в Черно море. "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!", пишат в анонса си инициаторите на антиправителствения протест. Сред тях са бившият депутат от ПП Лена Бориславова, ексминистърът на отбраната Тодор Тагарев и др.

По-рано днес Радев заяви пред журналисти, че протестът е опит да се възстанови т.нар. "сглобка". "Замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен – да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат, да ни набутат във войната", обяви премиерът.

За тази вечер беше насрочен и протест на студенти и преподаватели от НАТФИЗ, които негодуват срещу ръководството на висшето училище и настояват за оставката му. Демонстрацията беше преместена за четвъртък по същото време заради желанието на младите да се разграничат от политическата проява срещу правителството. 

 

Очаквайте развитие.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Задава се нов протест срещу Йотова и Радев
19 Окт. 2026
Варненци протестираха срещу мегастроежа до новото свлачище
23 Септ. 2026
Свети Влас пропищя от развалена частна пречиствателна станция
18 Септ. 2026
Протест срещу правителството "Радев" блокира центъра на София
15 Септ. 2026
Бурни протести спряха изгаряне на 200 000 т RDF годишно в Елин Пелин
29 Авг. 2026
Абровски: Хората ще оценят "Кошница с грижа" след морето
24 Авг. 2026
Според ГЕРБ държавата се "управлява от двойкаджии"
16 Авг. 2026
След 3 месеца във властта Радев обяви победа над "олигархията"
16 Авг. 2026
Ефективни институции ще има чак в края на мандата
13 Авг. 2026
Кабинетът запазва до 2030 г. плоския данък и ставката на ДДС
12 Авг. 2026
Правителството се проваля с цените и корупцията
30 Юли 2026
Премиерът и вицепремиерите почти запълниха политическите си кабинети
27 Юли 2026
Доверието към кабинета "Радев" се срина с 8% за два месеца
23 Юли 2026
Бивш депутат от ГЕРБ стана съветник на вицепремиера Пулев
22 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки