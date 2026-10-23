Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокурорите избират днес своите четирима във ВСС

Обвинителите с право на глас са 1567, а кандидатите - 25

Днес, 06:39
Миналата събота 502-ма прокурори се явиха за началото на общото си събрание, по време на което бяха изслушани кандидатите за членове на следващия ВСС.
БГНЕС
Миналата събота 502-ма прокурори се явиха за началото на общото си събрание, по време на което бяха изслушани кандидатите за членове на следващия ВСС.

След като миналата събота Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет изслуша кандидатите, днес магистратите гласуват.

Кандидатите за четирите места от прокурорската квота са 25.

Право да гласуват имат 1567 прокурори. Те са разпределени по секции в зависимост от това къде работят. Вотът е таен и само с хартиени бюлетини, които съдържат трите имена на всички кандидати по азбучен ред, както и тяхната длъжност.

Изборният ден ще започне в 8:00 ч. и ще продължи до 18:00 ч. Удължаване се допуска, ако пред избирателната секция има негласували прокурори. Секциите са 29 - по една във всеки окръжен град и три в София.

След края на изборния ден членовете на съответната избирателната секция отварят избирателната кутия, преброяват бюлетините, установяват тяхната действителност и съставят протокол за резултатите от гласуването. Това ще се случи в условията на видеозаснемане и видеонаблюдение, което ще се излъчва в реално време чрез сайта на ВСС. До 23:00 ч. председателят на избирателната комисия ще се произнесе по редовността на избора и ще обяви резултата от проведеното гласуване за всеки от кандидатите и имената на избраните членове на ВСС.

КАНДИДАТИТЕ

По азбучен ред кандидатите са:

  1. Атанас Гебрев от Върховната касационна прокуратура;
  2. Атанас Илиев - зам.-шеф на Окръжната прокуратура в Смолян;
  3. Благовест Вангелов от Окръжна прокуратура - Бургас;
  4. Владимир Николов от Окръжна прокуратура - Плевен;
  5. Георги Чинев - шеф на Окръжната прокуратура в Бургас;
  6. Даниела Попова - шеф на Софийската апелативна прокуратура;
  7. Дарин Христов - от Окръжна прокуратура - Бургас;
  8. Десислава Петрова - зам.-шеф на Софийската градска прокуратура;
  9. Димитър Лещаков  от Апелативната прокуратура във Велико Търново;
  10. Добринка Калчева от Апелативна прокуратура - Пловдив;
  11. Ивайло Ангелов от Софийската апелативна прокуратура;
  12. Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил;
  13. Иван Тасков от Софийската градска прокуратура;
  14. Иванка Которова-Духлакова от Върховната касационна прокуратура;
  15. Йовита Григорова - зам.-шеф на Апелативната прокуратура в Бургас;
  16. Красимира Филипова от Върховната касационна прокуратура;
  17. Маринела Тотева от Върховната касационна прокуратура;
  18. Марина Ненкова - зам.-шеф на Софийска градска прокуратура;
  19. Милена Гамозова от Апелативна прокуратура - Варна;
  20. Пламен Евгениев от Софийската апелативна прокуратура;
  21. Пламен Петков от Софийската районна прокуратура;
  22. Радослав Градев - шеф на Окръжната прокуратура в Русе;
  23. Сийка Милева от Върховната касационна прокуратура;
  24. Тодор Деянов - зам.-шеф на Апелативната прокуратура в Пловдив;
  25. Христо Анчев - шеф на Военно-окръжна прокуратура в Пловдив.

ПРОЦЕДУРНО

Изборът се смята за редовен, ако избирателната активност е над 50%. Ако не са гласували повече от половината прокурори, в неделя ще има нов избор, който ще се смята за редовен при гласували не по-малко от 33% от имащите право на глас.

За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от действителните гласове. Ако повече от четирима прокурори отговарят на това условие, тогава за избрани се смятат тези с най-много гласове. Ако се стигне до повторно гласуване и няма избрани с необходимото мнозинство, са избрани тези, които са получили най-много гласове.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите - четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската.

Изборите на съдиите, следователите и парламента предстоят.

Припомнете си повече за кандидатите тук:

Началници от времето на Гешев и Сарафов са номинирани за ВСС

Първи прокурорски шеф е предложен за член на ВСС

Бивша заместничка на Сарафов се устреми към ВСС

Говорителката на Гешев е кандидат за член на ВСС

Кандидатите за новия ВСС осъдиха шуробаджанащината на стария

Бунтар срещу Сарафов е номиниран за член на ВСС

Кого е поощрявал Сарафов с допълнителни заплати се оказа дълбока тайна

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Кого е поощрявал Сарафов с допълнителни заплати се оказа дълбока тайна
23 Окт. 2026
ВСС се изнерви: Прокурорите вземаха бонуси, а критикуват
22 Окт. 2026
Кандидатите за новия ВСС осъдиха шуробаджанащината на стария
18 Окт. 2026
1570 прокурори ще изслушат 25 претенденти за ВСС
17 Окт. 2026
Въпреки всичко ВСС уреди на синекурна длъжност син на свой член
15 Окт. 2026
Съдии алармират за опасност от манипулации на изборите за ВСС
24 Септ. 2026
Появи се кандидат за ВСС и от следователите
19 Септ. 2026
Парламентът ще избере своята квота във ВСС на 19 ноември
16 Септ. 2026
ПБ говори едно, а друго прави за ВСС
10 Септ. 2026
Идва ли краят на зайчетата във ВСС?
10 Септ. 2026
ПБ номинира 11 юристи за 11 места във ВСС
09 Септ. 2026
"Да, България" предлага Емил Дечев и Андрей Янкулов за членове на ВСС
08 Септ. 2026
Прокурорите допуснаха бунтаря срещу Сарафов до избор за ВСС
02 Септ. 2026
Трима бивши министри са издигнати за членове на новия ВСС
26 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки