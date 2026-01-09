Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Президентът връчва в понеделник мандат на ГЕРБ за правителство

09 Яну. 2026Обновена
На 15 декември Деница Сачева заяви, че ГЕРБ-СДС няма да се опитва да осъществи първия мандат.
БГНЕС
На 15 декември Деница Сачева заяви, че ГЕРБ-СДС няма да се опитва да осъществи първия мандат.

Почти в средата на януари ще започне процедурата по раздаването на мандатите за правителство. Днес президентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия мандат в понеделник (12 януари) от 10.00 ч. Той се полага на най-голямата по численост парламентарна група – на ГЕРБ-СДС. 

Вече е известно, че формацията на Бойко Борисов ще откаже да състави кабинет. На политическите консултации за правителство, които Радев проведе миналия декември, зам.-шефът на групата на ГЕРБ-СДС Деница Сачева директно каза, че нейната политическа сила няма да участва в друг кабинет в този парламент.

Остава въпросът дали герберите ще се включат в играта по бавенето на мандатите, която ще определи кога ще могат да се проведат предсрочните избори. По Конституция ГЕРБ-СДС ще разполага със седем дни, за да вземе решение, веднъж щом Радев връчи първия мандат. Същото важи и за втория мандат, който се полага на следващата по големина група - на ПП-ДБ. От обединението са категорично в полза на провеждането на избори. Остава третият мандат, при който президентът решава на кого да възложи съставянето на правителство. За него няма срок, така че всичко зависи от договорката между Радев и формацията, която той ще избере, доколко може да се разтегне процедурата, за да се стигне до избори около края на зимата.

Ако се стигне до провал на процедурата, както засега изглежда, тогава се преминава към назначаване на служебно правителство. Тук е другата голяма неизвестна, тъй като вариантите пред държавния глава са силно ограничени. Вече дори се обсъжда публично хипотетичната възможност редовното правителство в оставка на Росен Желязков да продължи да изпълнява функциите си.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, политически консултации

Още новини по темата

Радев бави първия мандат за кабинет
06 Яну. 2026

Преходът незнайно накъде продължава и през 2026 г.
01 Яну. 2026

Радев назначи своя съветничка за посланик във Финландия
30 Дек. 2025

Радев уважи местен референдум, но замълча за друг
20 Дек. 2025

Радев връчва първия мандат след Нова година
19 Дек. 2025

ИТН поиска да се върнат на Радев колите на НСО
19 Дек. 2025

Нека Радев да си спомни, че е президент
19 Дек. 2025

Възможностите за ново правителство се топят
18 Дек. 2025

БСП и ИТН не виждат възможност за ново правителство
17 Дек. 2025

"Възраждане" и ДПС се обявиха за нови избори
16 Дек. 2025

Радев може да изчака края на мандата си за нова партия
16 Дек. 2025

Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
16 Дек. 2025

Радев накара ПП-ДБ да обяснят какво значи "ала-бала с президента"
15 Дек. 2025

ГЕРБ прати Сачева сама при Радев, за да откаже първия мандат
15 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?