Президентът връчва в понеделник мандат на ГЕРБ за правителство

Почти в средата на януари ще започне процедурата по раздаването на мандатите за правителство. Днес президентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия мандат в понеделник (12 януари) от 10.00 ч. Той се полага на най-голямата по численост парламентарна група – на ГЕРБ-СДС.

Вече е известно, че формацията на Бойко Борисов ще откаже да състави кабинет. На политическите консултации за правителство, които Радев проведе миналия декември, зам.-шефът на групата на ГЕРБ-СДС Деница Сачева директно каза , че нейната политическа сила няма да участва в друг кабинет в този парламент.

Остава въпросът дали герберите ще се включат в играта по бавенето на мандатите, която ще определи кога ще могат да се проведат предсрочните избори. По Конституция ГЕРБ-СДС ще разполага със седем дни, за да вземе решение, веднъж щом Радев връчи първия мандат. Същото важи и за втория мандат, който се полага на следващата по големина група - на ПП-ДБ. От обединението са категорично в полза на провеждането на избори . Остава третият мандат, при който президентът решава на кого да възложи съставянето на правителство. За него няма срок, така че всичко зависи от договорката между Радев и формацията, която той ще избере, доколко може да се разтегне процедурата, за да се стигне до избори около края на зимата.