ПП-ДБ започва офанзива за изцяло машинен вот

Коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) ще внесе още в началото на следващата седмица промени в Изборния кодекс, с които да се върне машинното гласуване на избори. Това обяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред БНР.

"Това гарантира елиминирането на повечето от пороците на изборния процес, които видяхме на последните избори. Надписвания, задрасквания. Всичко това може да бъде елиминирано чрез машините. Купуването на гласове не може в цялост, но това пък е работа на МВР", каза депутатът от ПП-ДБ.

Другият акцент в работата на формацията в близките месеци е да бъдат отнети привилегиите на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. "Изолацията на Пеевски трябва да стартира още от този парламент", заяви Божанов.

Той беше категоричен, че в рамките на това Народно събрание друг Министерски съвет не е възможен, като подчерта, че ПП-ДБ категорично няма да участва в нови коалиции.

"Този парламент, форматиран от ГЕРБ и ДПС, няма как да се разформатира толкова бързо, че да са възможни други мнозинства за правителство. Управляващите счупиха цялото доверие на обществото, това се видя на улицата. Затова решението е избори", посочи Божанов.

В навечерието на започващите в понеделник консултации при президента Румен Радев от ПП-ДБ обявиха, че ще поискат от държавния глава предсрочните избори да не се провеждат преди края на зимата.

"Първостепенно за тези избори е да бъдат максимално честни и максимално широки. Да не бъдат ограничавани българските граждани да участват. От гледна точка дори на битови причини - да няма преспи, да не е тъмно, да не е заледено, може би е най-добре те да бъдат през март. Но ние имаме готовност и утре да идем на избори. Това е единственото, което най-вероятно ще обсъдим с президента. Всичко останало е ясно", подчерта Божанов.

Според него няма проблем, че България ще влезе в еврозоната без приет бюджет за 2026 г.: "Миналата година бяхме в същата ситуация - бюджетът за 2025-а беше приет през март. Не свърши светът, не спря да функционира държавата."

Божидар Божанов обеща ПП-ДБ да проведе открита кампания с ясни послания към избирателите:

"Следващите ходове са ясни. На тези избори основната ни задача е да търсим подкрепата на всеки един български гражданин, който е бил на площадите в цялата страна. Има мнозинство в българското общество, което иска този модел на завладяна държава, на управление през телефонни разговори от кабинета на Пеевски, да спре. Защото хората виждат, че това се отразява съвсем пряко върху тях. То се видя и в бюджета. Нашата цел е да бъдем първа политическа сила и искаме да стигнем до ситуация, в която може да се правят реформи без значителни компромиси. Това, разбира се, изисква 121 депутати. Призоваваме българските граждани да ни дадат такъв мандат, за да може тези реформи да се случат. Наша работа е да уплътним тази заявки с ясни програми, с ясни послания и да заслужим това доверие. Това предстои, това не е даденост."