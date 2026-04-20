Пет формации влизат в НС при 78.24% обработени протоколи

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 78.24% обработени секционнни протоколи в районните избирателни комисии към 6:00 часа на 20 април.

Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 1 099 834 гласа или 44.481% подкрепа, следвана от ПП-ДБ с 337 534 гласа или 13.651% подкрепа. Засега ГЕРБ-СДС е трета с 325 989 гласа или 13.184% подкрепа. ДПС остава четвърто със 144 768 гласа или 5.855% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, с 109 586 гласа или 4.432%.

БСП рязко падна надолу - стигна до 3 процента, но е изпреварвана от МЕЧ, "Величие" и "Сияние", всяка от които взима малко над 3 процента. АПС не успява да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.

Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.

Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.

Обобщени данни от гласуването