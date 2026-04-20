Пет формации влизат в НС при 78.24% обработени протоколи

Разликата между ПП-ДБ и ГЕРБ е половин процент, а ДПС остава четвърто

20 Апр. 2026Обновена
Илияна Димитрова

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 78.24% обработени секционнни протоколи в районните избирателни комисии към 6:00 часа на 20 април.

Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 1 099 834 гласа или 44.481% подкрепа, следвана от ПП-ДБ с 337 534 гласа или 13.651% подкрепа. Засега ГЕРБ-СДС е трета с 325 989 гласа или 13.184% подкрепа. ДПС остава четвърто със 144 768 гласа или 5.855% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, с 109 586 гласа или 4.432%.

БСП рязко падна надолу - стигна до 3 процента, но е изпреварвана от МЕЧ, "Величие" и "Сияние", всяка от които взима малко над 3 процента. АПС не успява да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.

Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.

Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.

 

Обобщени данни от гласуването

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
 
21 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 1 099 834    44.481%
 
7 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ    337 534  13.651%
 
15 ГЕРБ-СДС    325 989  13.184%
 
17 Движение за права и свободи - ДПС    144 768    5.855%
 
8 ВЪЗРАЖДАНЕ    109 586    4.432%
 
4 ПП МЕЧ      81 108    3.280%
 
14 ПП ВЕЛИЧИЕ      78 850    3.189%
 
20 СИЯНИЕ      75 536    3.055%
 
5 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА      74 980    3.032%
 
- Не подкрепям никого         39 994  
 
11 АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС      35 038    1.417%
 
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД      18 871    0.763%
 
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ      15 458    0.625%
 
12 АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК      15 457    0.625%
 
19 БЪЛГАРИЯ МОЖЕ      13 949    0.564%
 
2 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ         8071    0.326%
 
18 ПП НАЦИЯ         7779    0.315%
 
10 Движение на непартийните кандидати         7497    0.303%
 
13 НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ         4755    0.192%
 
24 ПП ГЛАС НАРОДЕН         3728    0.151%
 
6 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА         3388    0.137%
 
9 МОЯ БЪЛГАРИЯ         3348    0.135%
 
23 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ         2427    0.098%
 
22 / 25 ИК Тодор Тодоров Батков         1788  
 
16 КП ТРЕТИ МАРТ         1434    0.058%
 
22 Съпротива         1409    0.057%

 

